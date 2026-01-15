Григорчук назвал главную цель Черноморца на ближайшее время

Роман Григорчук в "Черноморце". Фото: УНИАН

"Черноморец" вернулся в клуб Романа Григорчука. Наставник сразу же подтвердил, что руководство одесситов ставит перед командой конкретную задачу.

Команда планирует возвращение в Премьер-лигу, сообщил наставник "Украинскому футболу".

Опытный специалист подчеркнул, что именно этот вектор развития стал для него ключевым фактором в решении снова связать себя с одесским клубом. По словам 60-летнего Романа Григорчука, "Черноморец" занимает особое место в его карьере, а сам город заслуживает команду высокого уровня.

Роман Григорчук (справа) вернулся в Одессу. Фото: пресс-служба "Черноморца"

Как "Черноморец" решил задачу

Тренер отметил, что прекрасно осознает реалии времени, однако услышал от руководителей клуба четкое намерение бороться за повышение в классе и вернуть Одессу в элиту украинского футбола.

Также наставник рассказал, как проходили переговоры о возможном третьем приходе в команду. Инициатива исходила от руководства, однако Григорчук сразу обозначил принципиальную позицию: обсуждать сотрудничество он был готов лишь после полного и корректного завершения отношений клуба с предыдущим тренерским штабом.

Роман Григорчук уже дважды возглавлял "Черноморец": с 2010 по 2014 год и во второй раз с 2021 по 2024 годы. Сейчас одесский клуб идет третьим в Первой лиге, имея в активе 38 очков. Возобновление сезона для команды запланировано на домашний матч против ЮКСА, а базовой датой рестарта чемпионата считается 21 марта 2026 года.

