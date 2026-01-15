Видео
Главная Спорт Григорчук рассказал, когда Черноморец вернется в УПЛ

Григорчук рассказал, когда Черноморец вернется в УПЛ

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 17:01
Григорчук назвал главную цель Черноморца на ближайшее время
Роман Григорчук в "Черноморце". Фото: УНИАН

"Черноморец" вернулся в клуб Романа Григорчука. Наставник сразу же подтвердил, что руководство одесситов ставит перед командой конкретную задачу. 

Команда планирует возвращение в Премьер-лигу, сообщил наставник "Украинскому футболу". 

Читайте также:

Опытный специалист подчеркнул, что именно этот вектор развития стал для него ключевым фактором в решении снова связать себя с одесским клубом. По словам 60-летнего Романа Григорчука, "Черноморец" занимает особое место в его карьере, а сам город заслуживает команду высокого уровня. 

Роман Григорчук
Роман Григорчук (справа) вернулся в Одессу. Фото: пресс-служба "Черноморца"

Как "Черноморец" решил задачу 

Тренер отметил, что прекрасно осознает реалии времени, однако услышал от руководителей клуба четкое намерение бороться за повышение в классе и вернуть Одессу в элиту украинского футбола.

Также наставник рассказал, как проходили переговоры о возможном третьем приходе в команду. Инициатива исходила от руководства, однако Григорчук сразу обозначил принципиальную позицию: обсуждать сотрудничество он был готов лишь после полного и корректного завершения отношений клуба с предыдущим тренерским штабом.

Роман Григорчук уже дважды возглавлял "Черноморец": с 2010 по 2014 год и во второй раз с 2021 по 2024 годы. Сейчас одесский клуб идет третьим в Первой лиге, имея в активе 38 очков. Возобновление сезона для команды запланировано на домашний матч против ЮКСА, а базовой датой рестарта чемпионата считается 21 марта 2026 года. 

Напомним, ранее Александр Шовковской поговорил с Йожефом Сабо после увольнения из киевского "Динамо". 

В мадридском "Реале" может появиться третий тренер за сезон, клуб уже выбрал специалиста. 

спорт футбол Черноморец тренер Роман Григорчук
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
