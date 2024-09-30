Антуан Грізман оголосив про завершення кар'єри у збірній Франції

Грізманн завершив кар'єру — що відомо
Зірковий футболіст мадридського"Атлетіко" та збірної Франції Антуан Грізманн ухвалив важливе рішення. Пов'язана вона із національною командою.
Про це рішення футболіст повідомив у соціальних мережах.
Грізманн більше не виступить на матчах збірних
Грізманн заявив, що завершив кар'єру у збірній Франції, у складі якої був одним із лідерів упродовж багатьох років.
За словами 33-річного футболіста, він закриває цей розділ у своєму житті.
"З серцем, повним спогадів, я закриваю цей розділ свого життя. Дякую за цю чудову триколорну пригоду і до швидкої зустрічі", — написав футболіст.
У збірній Франції Грізманн виграв чемпіонат світу-2018, зігравши за національну команду 137 матчів, де має 44 голи та 38 асистів.
У поточному сезоні за "Атлетико" Грізманн зіграв за клуб у дев'яти матчах, де забив три м'ячі і зробив чотири асисти.
Нагадаємо, раніше Грізман прокоментував чутки про те, що він завершить кар'єру у збірній.
Також раніше Грізман образив зіркового гравця "Інтера" під час пенальті.
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