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Гризманн завершил карьеру — что известно

30 сентября 2024 13:42
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции
Антуан Гризманн. Фото: instagram.com/antogriezmann
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Звездный футболист мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн принял важное решение. Связано она с национальной командой.

Об этом решении футболист сообщил в социальных сетях.

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Гризманн заявил, что завершил карьеру в сборной Франции, в составе которой был одним из лидеров в течение многих лет.

По словам 33-летнего футболиста, он закрывает эту главу в воей жизни.

"С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это чудесное триколорное приключение и до скорой встречи", — написал футболист.

В сборной Франции Гризманн выиграл чемпионат мира-2018, сыграв за национальную команду 137 матчей, где у него 44 гола и 38 ассистов.

В текущем сезоне за "Атлетико" Гризманн сыграл за клуб в девяти матчах, где забил три мяча и сделал четыре ассиста.

Напомним, ранее Гризманн прокомментировал слухи о том, что он завершит карьеру в сборной.

Также ранее Гризманн оскорбил звездного игрока "Интера" во время пенальти.

футбол Испанская Ла Лига Антуан Гризманн Атлетико Мадрид Сборная Франции по футболу

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