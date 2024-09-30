Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Гризманн завершил карьеру — что известно
Звездный футболист мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн принял важное решение. Связано она с национальной командой.
Об этом решении футболист сообщил в социальных сетях.
Гризманн больше не выступит на матчах сборных
Гризманн заявил, что завершил карьеру в сборной Франции, в составе которой был одним из лидеров в течение многих лет.
По словам 33-летнего футболиста, он закрывает эту главу в воей жизни.
"С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это чудесное триколорное приключение и до скорой встречи", — написал футболист.
В сборной Франции Гризманн выиграл чемпионат мира-2018, сыграв за национальную команду 137 матчей, где у него 44 гола и 38 ассистов.
В текущем сезоне за "Атлетико" Гризманн сыграл за клуб в девяти матчах, где забил три мяча и сделал четыре ассиста.
Напомним, ранее Гризманн прокомментировал слухи о том, что он завершит карьеру в сборной.
Также ранее Гризманн оскорбил звездного игрока "Интера" во время пенальти.
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