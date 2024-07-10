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Гризманн отреагировал на слухи об окончании карьеры в сборной Франции

10 июля 2024 17:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гризманн разозлился после вопроса о завершении карьеры в сборной Франции
Антуан Гризманн после поражения Франции от Испании. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн провел большую часть полуфинала Евро-2024 на скамейке запасных. Он не сумел помочь своей команде избежать поражения и вылета с турнира. 

Во время послематчевого интервью Гризманна возникла неприятная ситуация, сообщает Le Parisien

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Во время нескольких крупных турниров подряд, включая победный для сборной Франции Кубок Мира-2018, Антуан Гризманн был лидером своей национальной команды. Однако на Евро-2024 Дидье Дешам использовал форварда гораздо реже, чем раньше. 

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн на скамейке запасных. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Неприятный вопрос для Гризманна 

Опытный футболист появился только на замену в матче с Испанией (1:2). Он не сумел помочь своей команде избежать поражения. Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам объяснил решение оставить лидера в запасе тем, что ветеран не был полностью готов к матчу. 

После вылета сборной Франции с Евро-2024 стало известно о том, что Оливье Жиру решил завершить карьеру в национальной команде. Гризманну во время послематчевого интервью задали вопрос, не собирается ли он сделать то же самое. 

Сразу после этого вопроса 33-летний Гризманн внезапно прервал интервью и без каких-либо объяснений ушел в подтрибунное помещение. 

Антуан Гризманн выступает за сборную Франции с 2014 года. Он провел в составе национальной команды 135 матчей и забил 44 гола. 

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