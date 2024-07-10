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Дешам признал ошибку, из-за которой сборная Франции выбыла из Евро-2024

10 июля 2024 12:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Дешам назвал свои ошибки, из-за которых Франция проиграла Испании
Тренер Дидье Дешам утешает Усмана Дембеле после поражения от Испании. Фото: Reuters/Annegret Hilse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Франции забила в ворота испанцев в дебюте полуфинального матча на чемпионате Европы. Однако еще в первом тайме "трехцветные" дважды пропустили от соперника и не сумели сравнять счет. 

Главный тренер французской команды Дидье Дешам не снимает с себя вину за поражение своей команды, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Дидье Дешам объяснил поражение сборной Франции в полуфинале Евро-2024 усталостью своих подопечных. Тренер считает, что его команде не хватило свежести и сил для того, чтобы переломить ход поединка с Испанией. Но также наставник объяснил, что его ошибки тоже повлияли на исход противостояния. 

Килиан Мбаппе на Евро-2024
Килиан Мбаппе на Евро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Что Дешам сказал о поражении сборной Франции 

Тренер объяснил, почему Килиан Мбаппе сыграл без маски в полуфинале континентального первенства. Медицинское приспособление мешало капитану сборной Франции, закрывало ему обзор. Травма все еще беспокоит Мбаппе, но он рискнул и снял маску. Антуан Гризманн не вышел в основном составе из-за того, что находится не в оптимальной форме. 

Дидье Дешам и Жюль Кунде
Дидье Дешам и и виновник второго гола в ворота французов Жюль Кунде. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Дешам признал, что испанцы лучше контролировали мяч и более опасно атаковали. Усталось французских футболистов привела к тому, что они не успевали за соперником и принимали ошибочные решения. 

"Нам просто надо было попадать в створ. Без голов не выигрываются матчи. Я мог поставить в основу других футболистов, но сделано то, что сделано. У нас хорошая команда, она дошла до полуфинала чемпионата Европы", — заявил Дидье Дешам. 

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спорт футбол Евро-2024 Сборная Франции по футболу Дидье Дешам

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