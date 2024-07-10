Дешам назвал свои ошибки, из-за которых Франция проиграла Испании

Тренер Дидье Дешам утешает Усмана Дембеле после поражения от Испании. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Сборная Франции забила в ворота испанцев в дебюте полуфинального матча на чемпионате Европы. Однако еще в первом тайме "трехцветные" дважды пропустили от соперника и не сумели сравнять счет.

Главный тренер французской команды Дидье Дешам не снимает с себя вину за поражение своей команды, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Дидье Дешам объяснил поражение сборной Франции в полуфинале Евро-2024 усталостью своих подопечных. Тренер считает, что его команде не хватило свежести и сил для того, чтобы переломить ход поединка с Испанией. Но также наставник объяснил, что его ошибки тоже повлияли на исход противостояния.

Килиан Мбаппе на Евро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Что Дешам сказал о поражении сборной Франции

Тренер объяснил, почему Килиан Мбаппе сыграл без маски в полуфинале континентального первенства. Медицинское приспособление мешало капитану сборной Франции, закрывало ему обзор. Травма все еще беспокоит Мбаппе, но он рискнул и снял маску. Антуан Гризманн не вышел в основном составе из-за того, что находится не в оптимальной форме.

Дидье Дешам и и виновник второго гола в ворота французов Жюль Кунде. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Дешам признал, что испанцы лучше контролировали мяч и более опасно атаковали. Усталось французских футболистов привела к тому, что они не успевали за соперником и принимали ошибочные решения.

"Нам просто надо было попадать в створ. Без голов не выигрываются матчи. Я мог поставить в основу других футболистов, но сделано то, что сделано. У нас хорошая команда, она дошла до полуфинала чемпионата Европы", — заявил Дидье Дешам.

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