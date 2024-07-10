Дешам назвав свої помилки, через які Франція програла Іспанії

Тренер Дідьє Дешам втішає Усмана Дембеле після поразки від Іспанії. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Збірна Франції забила у ворота іспанців у дебюті півфінального матчу на чемпіонаті Європи. Проте ще у першому таймі "триколірні" двічі пропустили від суперника і не зуміли зрівняти рахунок.

Головний тренер французької команди Дідьє Дешам не знімає з себе провину за поразку своєї команди, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Дідьє Дешам пояснив поразку збірної Франції у півфіналі Євро-2024 втомою своїх підопічних. Тренер вважає, що його команді не вистачило свіжості та сил для того, щоб переламати перебіг поєдинку з Іспанією. Але також наставник пояснив, що його помилки також вплинули на результат протистояння.

Кіліан Мбаппе на Євро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Що Дешам сказав про поразку збірної Франції

Тренер пояснив, чому Кіліан Мбаппе зіграв без маски у півфіналі континентальної першості. Медичний пристрій заважав капітану збірної Франції, закривав йому огляд. Травма все ще турбує Мбаппе, але він ризикнув і зняв маску. Антуан Грізманн не вийшов в основному складі через те, що знаходиться не в оптимальній формі.

Дідьє Дешам та й винуватець другого гола у ворота французів Жуль Кунде. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Дешам визнав, що іспанці краще контролювали м'яч і небезпечніше атакували. Втомилося французьких футболістів призвела до того, що вони не встигали за суперником і приймали помилкові рішення.

"Нам просто треба було потрапляти в ворота. Без голів не виграються матчі. Я міг поставити в основу інших футболістів, але зроблено те, що зроблено. У нас хороша команда, вона дійшла до півфіналу чемпіонату Європи", — заявив Дідьє Дешам.

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