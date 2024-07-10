Грізманн розлютився після питання про завершення кар'єри у збірній Франції

Грізманн відреагував на чутки про завершення кар'єри у збірній Франції
Форвард мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн провів більшу частину півфіналу Євро-2024 на лаві запасних. Він не зумів допомогти своїй команді уникнути поразки та вильоту з турніру.
Під час післяматчевого інтерв'ю Грізманна виникла неприємна ситуація, повідомляє Le Parisien.
Під час декількох великих турнірів поспіль, включаючи переможний для збірної Франції Кубок Світу 2018 року, Антуан Грізманн був лідером своєї національної команди. Проте на Євро-2024 Дідьє Дешам використав форварда набагато рідше, ніж раніше.
Неприємне питання для Грізманна
Досвідчений футболіст з'явився лише на заміну у матчі з Іспанією (1:2). Він не зумів допомогти своїй команді уникнути поразки. Головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам пояснив рішення залишити лідера у запасі тим, що ветеран не був повністю готовий до матчу.
Після вильоту збірної Франції з Євро-2024 стало відомо, що Олів'є Жиру вирішив завершити кар'єру в національній команді. Грізманну під час післяматчевого інтерв'ю поставили питання, чи не збирається він зробити те саме.
Одразу після цього питання 33-річний Грізманн раптово перервав інтерв'ю і без жодних пояснень пішов у підтрибунне приміщення.
Антуан Грізманн виступає за збірну Франції з 2014 року. Він провів у складі національної команди 135 матчів та забив 44 голи.
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