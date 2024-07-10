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Грізманн відреагував на чутки про завершення кар'єри у збірній Франції

10 липня 2024 17:21
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Грізманн розлютився після питання про завершення кар'єри у збірній Франції
Антуан Грізманн після поразки Франції від Іспанії. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн провів більшу частину півфіналу Євро-2024 на лаві запасних. Він не зумів допомогти своїй команді уникнути поразки та вильоту з турніру.

Під час післяматчевого інтерв'ю Грізманна виникла неприємна ситуація, повідомляє Le Parisien.

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Під час декількох великих турнірів поспіль, включаючи переможний для збірної Франції Кубок Світу 2018 року, Антуан Грізманн був лідером своєї національної команди. Проте на Євро-2024 Дідьє Дешам використав форварда набагато рідше, ніж раніше.

Антуан Грізманн
Антуан Грізманн на лаві запасних. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Неприємне питання для Грізманна

Досвідчений футболіст з'явився лише на заміну у матчі з Іспанією (1:2). Він не зумів допомогти своїй команді уникнути поразки. Головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам пояснив рішення залишити лідера у запасі тим, що ветеран не був повністю готовий до матчу.

Після вильоту збірної Франції з Євро-2024 стало відомо, що Олів'є Жиру вирішив завершити кар'єру в національній команді. Грізманну під час післяматчевого інтерв'ю поставили питання, чи не збирається він зробити те саме.

Одразу після цього питання 33-річний Грізманн раптово перервав інтерв'ю і без жодних пояснень пішов у підтрибунне приміщення.

Антуан Грізманн виступає за збірну Франції з 2014 року. Він провів у складі національної команди 135 матчів та забив 44 голи.

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спорт футбол Євро-2024 Антуан Грізманн Збірна Франції з футболу

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