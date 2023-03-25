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Грою Циганкова продовжують захоплюватись в Іспанії

25 березня 2023 22:57
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Грою Циганкова продовжують захоплюватись в Іспанії
Українець потрапив на обкладинку каталонського видання
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Віктор Циганков, який грає за каталонську "Жирону", продовжує збирати компліменти в Іспанії. Місцеве видання помістило українського футболіста на першу шпальту.

Перший українець, який зробив дубль в Ла Лізі потрапив на обкладинку L'esportiu
 
Журналісти розпитали про Циганкова його колишнього одноклубника Франа Соля. Він грав у київському "Динамо" у 2018-2021 роках, а зараз виступає за "Малагу".
 
"Яким був Циганков у Динамо? Молодим та енергійним гравцем. Він розташовувався на фланзі, комбінував обома ногами, володів розкішним ударом. Та найголовніше, це амбіційний футболіст, який прагне вийти на світовий рівень. Він робить дуже якісні кроки до своєї мети", – розповів Соль.

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Він додав, що не здивувався переходу Циганкова до клубу з топ-ліги.

"Щосезону усі говорили про трансфер. Його хотіли клуби з Серії А та Прем’єр-ліги. Це було питанням часу, коли він зробить стрибок до однієї з головних європейських ліг. Циганков мав величезний вплив на команду, був найкращим бомбардиром та асистентом. Команда крутилась навколо нього. Він пробивав пенальті, заробляв фоли. Він швидкий і проникливий вінгер. Це перший крок до того, ким він може стати", – сказав іспанський футболіст.

Також він порівняв Віктора Циганкова з Михайлом Мудриком, який перейшов до "Челсі" за набагато більші гроші. 


"100 мільйонів за Мудрика? Я був дуже здивований, оскільки не бачу 95 мільйонів різниці між ними. Це питання ринку, і "Жирона" зробила дуже хороший хід. Запевняю, що цієї різниці немає, адже Віктор був одним із найкращих бомбардирів київського Динамо, і зробив набагато більше, ніж Мудрик, який щойно провів непоганий рік у Шахтарі", – підсумував Фран Соль.


Зазначимо, що Віктор Циганков за сім поєдинків в Іспанії забив три голи та зробив стільки ж асистів. Вихованець "Динамо" перейшов до "Жирони" за п’ять мільйонів євро у січні та вже встиг стати першим українцем в історії, який зробив дубль у Прімері.
 
Як ми повідомляли раніше, Віктор Циганков в матчі 26 туру чемпіонату Іспанії двічі розписався в воротах мадридського "Райо Вальєкано".
 
Також український  вінгер став одним із найкращих гравців "Жирони" у матчі з "Атлетико".
 
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