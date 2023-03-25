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Игрой Цыганкова продолжают увлекаться в Испании

25 марта 2023 22:57
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Игрой Цыганкова продолжают увлекаться в Испании
Украинец попал на обложку каталонского издания
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Виктор Цыганков, играющий за каталонскую "Жирону", продолжает собирать комплименты в Испании. Местное издание поместило украинского футболиста на первую полосу.

Первый украинец, сделавший дубль в Ла Лиге, попал на обложку L'esportiu

Журналисты расспросили о Цыганкове его бывшего одноклубника Франа Соля. Он играл в киевском "Динамо" в 2018-2021 годах, а сейчас выступает за "Малагу".

"Каким был Цыганков у Динамо? Молодым и энергичным игроком. Он располагался на фланге, комбинировал обеими ногами, обладал роскошным ударом. Но самое главное, это амбициозный футболист, стремящийся выйти на мировой уровень. Он делает очень качественные шаги к своей цели", – рассказал Соль.

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Он добавил, что не удивился переходу Цыганкова в клуб из топ-лиги.

"Ежесезонно все говорили о трансфере. Его хотели клубы из Серии А и Премьер-лиги. Это был вопрос времени, когда он совершит прыжок в одну из главных европейских лиг. Цыганков оказал огромное влияние на команду, был лучшим бомбардиром и ассистентом. Команда крутилась вокруг него. Он пробивал пенальти, зарабатывал фолы. Он быстрый и проницательный вингер. Это первый шаг к тому, кем он может стать" , – сказал испанский футболист.


Также он сравнил Виктора Цыганкова с Михаилом Мудриком, перешедшим в "Челси" за гораздо большие деньги.


"100 миллионов за Мудрика? Я был очень удивлен, поскольку не вижу 95 миллионов разницы между ними. Это вопрос рынка, и "Жирона" совершила очень хороший ход. Уверяю, что этой разницы нет, ведь Виктор был одним из лучших бомбардиров киевского Динамо, и сделал гораздо больше, чем Мудрик, только что проведший неплохой год в Шахтере» , – подытожил Фран Соль.


Отметим, что Виктор Цыганков за семь поединков в Испании забил три гола и сделал столько же ассистистов. Воспитанник "Динамо" перешел в "Жирону" за пять миллионов евро в январе и уже успел стать первым украинцем в истории, сделавшим дубль в Примере.

Как мы сообщали ранее, Виктор Цыганков в матче 26-го тура чемпионата Испании дважды расписался в воротах мадридского "Райо Вальекано".

Также украинский вингер стал одним из лучших игроков "Жироны" в матче с "Атлетико".

25 марта олимпийскому чемпиону по боксу в сверхтяжелой весовой категории, чемпиону мира, титулованному спортсмену и общественному деятелю Владимиру Кличко исполнилось 47 лет . Одним из первых его поздравили самые родные.

Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк впервые в этом году вышел в стартовой пятерке матча Шарлотт против Далласа в регулярном чемпионате НБА. Баскетболист показал второй лучший результат в команде.

 

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