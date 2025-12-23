Відео
Головна Спорт Гросмейстеру Каспарову загрожує серйозний тюремний термін

Гросмейстеру Каспарову загрожує серйозний тюремний термін

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 10:01
Гаррі Каспаров може отримати реальний термін у Росії
Гаррі Каспаров (ліворуч) під час турніру. Фото: instagram.com/garry_kasparov/

У Росії ініційовано кримінальне переслідування щодо Гаррі Каспарова, 13-го чемпіона світу з шахів. Щодо відомого шахіста порушено справу за статтею, яка передбачає реальний термін позбавлення волі.

За інформацією російських ЗМІ з посиланням на судові матеріали відомо, що саме загрожує відомому шахісту.

Читайте також:

Слідчі органи кваліфікують дії Гаррі Каспарова за частиною 2 статті 205.2 Кримінального кодексу РФ, яка стосується публічних закликів до здійснення терористичної діяльності, виправдання або пропаганди тероризму з використанням засобів масової інформації або інтернету. Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до семи років.

Гарри Каспаров
Гаррі Каспаров (ліворуч) під час партії. Фото: instagram.com/garry_kasparov/

Суд та можливий арешт Каспарова

Слідство вже звернулося до Замоскворецького суду Москви з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Розгляд цього питання може стати ключовим етапом у розвитку справи та визначити подальший процесуальний статус шахіста.

Гаррі Каспаров впродовж багатьох років перебуває за межами Росії і є одним із найвідоміших критиків російського політичного курсу. Порушення кримінальної справи щодо нього вкладається в загальний тренд посилення переслідування публічних фігур, які перебувають в опозиції до чинної влади.

Каспаров є одним із найвидатніших шахістів в історії, 13-м чемпіоном світу та багаторічним лідером світових рейтингів. Після завершення професійних виступів гросмейстер зосередився на суспільно-політичній діяльності, публіцистиці та правозахисній роботі, залишаючись помітною міжнародною фігурою. Паралельно він займається освітніми проєктами та аналітикою у сфері стратегії, використовуючи шаховий досвід за межами спорту.

Нагадаємо, екснаставник "Динамо" Олександр Шовковський може залишитися в клубі після звільнення з посади головного тренера.

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко мріє про відродження одного із символів України.

спорт Гаррі Каспаров Шахи спортсмен російські спортсмени
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
