Гарри Каспаров может получить реальный срок в России

Гарри Каспаров (слева) во время турнира. Фото: instagram.com/garry_kasparov/

В России инициировано уголовное преследование в отношении Гарри Каспарова, 13-го чемпиона мира по шахматам. В отношении известного шахматиста возбуждено дело по статье, предусматривающей реальный срок лишения свободы.

По информации российских СМИ со ссылкой на судебные материалы известно, что именно грозит известному шахматисту.

Следственные органы квалифицируют действия Гарри Каспарова по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, которая касается публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдания или пропаганды терроризма с использованием средств массовой информации либо интернета. Санкции данной статьи предполагают наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

Гарри Каспаров (слева) во время партии. Фото: instagram.com/garry_kasparov/

Суд и возможный арест Каспарова

Следствие уже обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста. Рассмотрение этого вопроса может стать ключевым этапом в развитии дела и определить дальнейший процессуальный статус шахматиста.

Гарри Каспаров на протяжении многих лет находится за пределами России и является одним из наиболее известных критиков российского политического курса. Возбуждение уголовного дела в его отношении укладывается в общий тренд ужесточения преследования публичных фигур, находящихся в оппозиции к действующей власти.

Каспаров является одним из величайших шахматистов в истории, 13-м чемпионом мира и многолетним лидером мировых рейтингов. После завершения профессиональных выступлений гроссмейстер сосредоточился на общественно-политической деятельности, публицистике и правозащитной работе, оставаясь заметной международной фигурой. Параллельно он занимается образовательными проектами и аналитикой в сфере стратегии, используя шахматный опыт за пределами спорта.

