Грозний назвав футболіста, який принесе перемогу збірній України

Грозний пояснив, як збірна України може обіграти Чехію
Відомий український тренер В’ячеслав Грозний поділився очікуваннями від матчу збірної України проти Чехії. Фахівець назвав сильний бік підопічних Сергія Реброва, який може принести команді перемогу.
Грозний чекає появи в основі "синьо-жовтих" Довбика, повідомляє "Футбол 24".
Збірна України кілька днів тому здобула першу перемогу у Лізі Націй. При цьому команда Сергія Реброва має дві поразки в цьому турнірі. У тому числі й у поєдинку другого туру із Чехією. Проте тренер В'ячеслав Грозний вважає, що цього разу "синьо-жовті" матимуть змогу взяти реванш у суперника.
У збірної України є шанс на перемогу
В'ячеслав Грозний нагадав про те, що у складі збірної Чехії багато високих та атлетичних гравців, які стабільно становлять небезпеку під час розіграшу стандартних моментів. Збірна України вже зрозуміла це у недавньому протистоянні з чехами.
Фахівець не відкидає, що Сергій Ребров знову випустить в основному складі високого захисника Максима Таловєрова. Також тренер чекає на поле Артема Довбика, котрий добре вміє грати головою.
"Чехи не мають таких конструктивних футболістів, як Шапаренко та Судаков. Є відчуття, що можемо вичавити максимум з того, що створюватимемо. Мінімізувавши, звичайно, небезпеку біля власних воріт. Ми знову гратимемо надійно, на результат", — заявив Грозний.
Тренер упевнений, що гра не буде видовищною та красивою, проте якщо збірна України зможе діяти надійно в обороні, то їй вдасться перемогти.
Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров не включив до заявки команди на матч із Чехією двох відомих гравців.
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