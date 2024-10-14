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Грозний пояснив, як збірна України може обіграти Чехію

14 жовтня 2024 13:08
Станіслав Костюк - Редактор
Грозний назвав футболіста, який принесе перемогу збірній України
Гравці збірної України під час матчу Ліги Націй. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станіслав Костюк - Редактор

Відомий український тренер В’ячеслав Грозний поділився очікуваннями від матчу збірної України проти Чехії. Фахівець назвав сильний бік підопічних Сергія Реброва, який може принести команді перемогу.

Грозний чекає появи в основі "синьо-жовтих" Довбика, повідомляє "Футбол 24".

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Збірна України кілька днів тому здобула першу перемогу у Лізі Націй. При цьому команда Сергія Реброва має дві поразки в цьому турнірі. У тому числі й у поєдинку другого туру із Чехією. Проте тренер В'ячеслав Грозний вважає, що цього разу "синьо-жовті" матимуть змогу взяти реванш у суперника.

В'ячеслав Грозний
Тренер В'ячеслав Грозний. Фото: УНІАН

У збірної України є шанс на перемогу

В'ячеслав Грозний нагадав про те, що у складі збірної Чехії багато високих та атлетичних гравців, які стабільно становлять небезпеку під час розіграшу стандартних моментів. Збірна України вже зрозуміла це у недавньому протистоянні з чехами.

Фахівець не відкидає, що Сергій Ребров знову випустить в основному складі високого захисника Максима Таловєрова. Також тренер чекає на поле Артема Довбика, котрий добре вміє грати головою.

"Чехи не мають таких конструктивних футболістів, як Шапаренко та Судаков. Є відчуття, що можемо вичавити максимум з того, що створюватимемо. Мінімізувавши, звичайно, небезпеку біля власних воріт. Ми знову гратимемо надійно, на результат", — заявив Грозний.

Тренер упевнений, що гра не буде видовищною та красивою, проте якщо збірна України зможе діяти надійно в обороні, то їй вдасться перемогти.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров не включив до заявки команди на матч із Чехією двох відомих гравців.

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спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Збірна Чехії

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