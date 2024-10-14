Грозный назвал футболиста, который принесет победу сборной Украины

Грозный объяснил, как сборная Украины может обыграть Чехию
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Чехии. Специалист назвал сильную сторону подопечных Сергея Реброва, которая может принести команде победу.
Грозный ждет появления в основе "сине-желтых" Довбика, сообщает "Футбол 24".
Сборная Украины несколько дней назад одержала первую победу в Лиге Наций. При этом у команды Сергея Реброва есть два поражения в этом турнире. В том числе и в поединке второго тура с Чехией. Однако тренер Вячеслав Грозный считает, что на этот раз "сине-желтые" смогут взять реванш у соперника.
У сборной Украины есть шанс на победу
Вячеслав Грозный напомнил о том, что в составе сборной Чехии много высоких и атлетичных игроков, которые стабильно представляют опасность во время розыгрыша стандартных моментов. Сборная Украины уже поняла это в недавнем противостоянии с чехами.
Специалист не исключает, что Сергей Ребров снова выпустит в основном составе высокого защитника Максима Таловерова. Также тренер ждет на поле Артема Довбика, который хорошо умеет играть головой.
"У чехов нет таких конструктивных футболистов, как Шапаренко и Судаков. Есть ощущение, что можем выжать максимум из того, что будем создавать. Минимизировав, конечно, опасность у собственных ворот. Мы будем снова играть надежно, на результат", — заявил Грозный.
Тренер уверен, что игра не будет зрелищной и красивой, однако если сборная Украины сможет действовать надежно в обороне, то ей удастся победить.
Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не включил в заявку команды на матч с Чехией двух известных игроков.
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