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Грозный объяснил, как сборная Украины может обыграть Чехию

14 октября 2024 13:08
Станислав Костюк - Редактор
Грозный назвал футболиста, который принесет победу сборной Украины
Игроки сборной Украины во время матча Лиги Наций. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Станислав Костюк - Редактор

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Чехии. Специалист назвал сильную сторону подопечных Сергея Реброва, которая может принести команде победу.

Грозный ждет появления в основе "сине-желтых" Довбика, сообщает "Футбол 24". 

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Сборная Украины несколько дней назад одержала первую победу в Лиге Наций. При этом у команды Сергея Реброва есть два поражения в этом турнире. В том числе и в поединке второго тура с Чехией. Однако тренер Вячеслав Грозный считает, что на этот раз "сине-желтые" смогут взять реванш у соперника. 

Вячеслав Грозный
Тренер Вячеслав Грозный. Фото: УНИАН

У сборной Украины есть шанс на победу 

Вячеслав Грозный напомнил о том, что в составе сборной Чехии много высоких и атлетичных игроков, которые стабильно представляют опасность во время розыгрыша стандартных моментов. Сборная Украины уже поняла это в недавнем противостоянии с чехами. 

Специалист не исключает, что Сергей Ребров снова выпустит в основном составе высокого защитника Максима Таловерова. Также тренер ждет на поле Артема Довбика, который хорошо умеет играть головой. 

"У чехов нет таких конструктивных футболистов, как Шапаренко и Судаков. Есть ощущение, что можем выжать максимум из того, что будем создавать. Минимизировав, конечно, опасность у собственных ворот. Мы будем снова играть надежно, на результат", — заявил Грозный. 

Тренер уверен, что игра не будет зрелищной и красивой, однако если сборная Украины сможет действовать надежно в обороне, то ей удастся победить. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не включил в заявку команды на матч с Чехией двух известных игроков. 

А голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин может заменить легендарного вратаря в известном и титулованном клубе. 

А украинская легкоатлетка Юлия Левченко продемонстрировала, как выглядит в элегантном облегающем платье. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сборная Чехии

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