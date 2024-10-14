Грозный назвал футболиста, который принесет победу сборной Украины

Игроки сборной Украины во время матча Лиги Наций. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Чехии. Специалист назвал сильную сторону подопечных Сергея Реброва, которая может принести команде победу.

Грозный ждет появления в основе "сине-желтых" Довбика, сообщает "Футбол 24".

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Сборная Украины несколько дней назад одержала первую победу в Лиге Наций. При этом у команды Сергея Реброва есть два поражения в этом турнире. В том числе и в поединке второго тура с Чехией. Однако тренер Вячеслав Грозный считает, что на этот раз "сине-желтые" смогут взять реванш у соперника.

Тренер Вячеслав Грозный. Фото: УНИАН

У сборной Украины есть шанс на победу

Вячеслав Грозный напомнил о том, что в составе сборной Чехии много высоких и атлетичных игроков, которые стабильно представляют опасность во время розыгрыша стандартных моментов. Сборная Украины уже поняла это в недавнем противостоянии с чехами.

Специалист не исключает, что Сергей Ребров снова выпустит в основном составе высокого защитника Максима Таловерова. Также тренер ждет на поле Артема Довбика, который хорошо умеет играть головой.

"У чехов нет таких конструктивных футболистов, как Шапаренко и Судаков. Есть ощущение, что можем выжать максимум из того, что будем создавать. Минимизировав, конечно, опасность у собственных ворот. Мы будем снова играть надежно, на результат", — заявил Грозный.

Тренер уверен, что игра не будет зрелищной и красивой, однако если сборная Украины сможет действовать надежно в обороне, то ей удастся победить.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не включил в заявку команды на матч с Чехией двух известных игроков.

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