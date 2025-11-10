Гуцуляк може залишити Полісся — гравця хоче підписати Металіст 1925

Олексій Гуцуляк. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" влітку 2026 року може втратити свого найкращого футболіста Олексія Гуцуляка. Це може статися безкоштовно.

Паблік "Дніпрянин" повідомив, що вже є клуби, які хочуть отримати Гуцуляка.

У Гуцуляка контракт з "Поліссям" завершується влітку 2026 року і в січні він може підписувати попередній контракт з будь-яким клубом. Згода житомирського клубу йому не потрібна.

"Полісся" пробувала підписати новий контракт з Гуцуляком, але різноманітні джерела повідомляли, що клуб вимагав зменшити зарплату. Футболіст на пониження не хоче йти.

Гуцуляк може змінити клуб в Україні

За інформацією джерела, харківський "Металіст 1925" уже контактував з представниками 27-річного гравця щодо можливого переходу взимку за невеличку компенсацію або безкоштовно влітку на правах вільного агента.

Клуб з Харкова готовий задовольнити фінансові вимоги Гуцуляка, які для житомирської команди стали надто обтяжливими, особливо з огляду на обмежений ігровий час футболіста.

Цього сезону Гуцуляк провів за "вовків" 15 матчів, забив один гол та віддав два асисти.

