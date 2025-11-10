Відео
Гуцуляк може змінити клуб в УПЛ

Гуцуляк може змінити клуб в УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 23:07
Оновлено: 23:39
Гуцуляк може залишити Полісся — гравця хоче підписати Металіст 1925
Олексій Гуцуляк. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" влітку 2026 року може втратити свого найкращого футболіста Олексія Гуцуляка. Це може статися безкоштовно.

Паблік "Дніпрянин" повідомив, що вже є клуби, які хочуть отримати Гуцуляка.

У Гуцуляка контракт з "Поліссям" завершується влітку 2026 року і в січні він може підписувати попередній контракт з будь-яким клубом. Згода житомирського клубу йому не потрібна.

"Полісся" пробувала підписати новий контракт з Гуцуляком, але різноманітні джерела повідомляли, що клуб вимагав зменшити зарплату. Футболіст на пониження не хоче йти.

Гуцуляк може змінити клуб в Україні

За інформацією джерела, харківський "Металіст 1925" уже контактував з представниками 27-річного гравця щодо можливого переходу взимку за невеличку компенсацію або безкоштовно влітку на правах вільного агента.

Клуб з Харкова готовий задовольнити фінансові вимоги Гуцуляка, які для житомирської команди стали надто обтяжливими, особливо з огляду на обмежений ігровий час футболіста.

Цього сезону Гуцуляк провів за "вовків" 15 матчів, забив один гол та віддав два асисти.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відповів на питання про відставку.

Колишній футболіст київського"Динамо" Олег Саленко заявив, що в клубі необхідні кардинальні зміни.

футбол Футбол трансфери УПЛ Полісся ФК Металіст 1925 Олексій Гуцуляк
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
