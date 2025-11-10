Гуцуляк может покинуть Полесье - игрока хочет подписать Металлист 1925

Алексей Гуцуляк. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" летом 2026 года может потерять своего лучшего футболиста Алексея Гуцуляка. Это может произойти бесплатно.

Паблик "Днепрянин" сообщил, что уже есть клубы, которые хотят получить Гуцуляка.

У Гуцуляка контракт с "Полесьем" завершается летом 2026 года и в январе он может подписывать предварительный контракт с любым клубом. Согласие житомирского клуба ему не нужно.

"Полесье" пробовало подписать новый контракт с Гуцуляком, но различные источники сообщали, что клуб требовал уменьшить зарплату. Футболист на понижение не хочет идти.

Алексей Гуцуляк. Фото: УАФ

Гуцуляк может сменить клуб в Украине

По информации источника, харьковский "Металлист 1925" уже контактировал с представителями 27-летнего игрока относительно возможного перехода зимой за небольшую компенсацию или бесплатно летом на правах свободного агента.

Клуб из Харькова готов удовлетворить финансовые требования Гуцуляка, которые для житомирской команды стали слишком обременительными, особенно учитывая ограниченное игровое время футболиста.

В этом сезоне Гуцуляк провел за "волков" 15 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

