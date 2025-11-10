Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Гуцуляк может сменить клуб в УПЛ

Гуцуляк может сменить клуб в УПЛ

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 23:07
обновлено: 23:39
Гуцуляк может покинуть Полесье - игрока хочет подписать Металлист 1925
Алексей Гуцуляк. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" летом 2026 года может потерять своего лучшего футболиста Алексея Гуцуляка. Это может произойти бесплатно.

Паблик "Днепрянин" сообщил, что уже есть клубы, которые хотят получить Гуцуляка.

Реклама
Читайте также:
Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк. Фото: "Полесье"

У Гуцуляка контракт с "Полесьем" завершается летом 2026 года и в январе он может подписывать предварительный контракт с любым клубом. Согласие житомирского клуба ему не нужно.

"Полесье" пробовало подписать новый контракт с Гуцуляком, но различные источники сообщали, что клуб требовал уменьшить зарплату. Футболист на понижение не хочет идти.

Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк. Фото: УАФ

Гуцуляк может сменить клуб в Украине

По информации источника, харьковский "Металлист 1925" уже контактировал с представителями 27-летнего игрока относительно возможного перехода зимой за небольшую компенсацию или бесплатно летом на правах свободного агента.

Клуб из Харькова готов удовлетворить финансовые требования Гуцуляка, которые для житомирской команды стали слишком обременительными, особенно учитывая ограниченное игровое время футболиста.

В этом сезоне Гуцуляк провел за "волков" 15 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопрос об отставке.

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко заявил, что в клубе необходимы кардинальные изменения.

футбол Футбол трансферы УПЛ Полесье ФК Металлист 1925 Алексей Гуцуляк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации