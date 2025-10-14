Гуцуляк оцінив свій внесок у перемогу збірної та роль Маліновського

Олексій Гуцуляк святкує гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк поділився враженнями після матчу з Азербайджаном (2:1) у відборі до чемпіонату світу-2026. Він відкрив рахунок у поєдинку та став одним із ключових гравців зустрічі, додавши до голу ще й результативну передачу.

За словами Гуцуляка, гра вийшла непростою, повідомив футболіст в інтерв'ю MEGOGO.

Суперник грамотно оборонявся, а українцям довелося проявити характер та терпіння. Футболіст наголосив, що перемога мала особливе значення: насамперед для вболівальників та військових, які продовжують захищати країну.

Олексій Гуцуляк після голу Азербайджану. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Секрет успішної гри Гуцуляка

Півзахисник також зазначив, що для нього збірна стала місцем перезавантаження. Якщо в клубі справи складалися непросто, то в національній команді він відчув упевненість та довіру тренера. Гуцуляк додав, що успіх приходить тоді, коли кожен робить свою справу спокійно і з вірою в партнерів.

Окремо гравець розповів про епізод із голом: подачу Малиновського з глибини поля він замкнув ударом головою. Олексій визнав, що розіграш спочатку був на іншого гравця, але ситуація на полі змінилася, і момент завершився вдало.

"Враження прекрасні, але матч вийшов важким. Перемога для всіх українців і наших воїнів. У клубі в мене був непростий відрізок, а в збірній усе йде добре, тому що тут особлива атмосфера. Я просто роблю свою роботу, спокійно та з вірою в команду", — зазначив Гуцуляк.

