Гуцуляк оценил свой вклад в победу сборной и роль Малиновского

Алексей Гуцуляк празднует гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Полузащитник сборной Украины Алексей Гуцуляк поделился впечатлениями после матча с Азербайджаном (2:1) в отборе к чемпионату мира-2026. Он открыл счет в поединке и стал одним из ключевых игроков встречи, добавив к голу еще и результативную передачу.

По словам Гуцуляка, игра получилась непростой, сообщил футболист в интервью MEGOGO.

Реклама

Читайте также:

Соперник грамотно оборонялся, а украинцам пришлось проявить характер и терпение. Футболист подчеркнул, что победа имела особое значение: прежде всего для болельщиков и военных, которые продолжают защищать страну.

Алексей Гуцуляк после гола Азербайджана. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Секрет успешной игры Гуцуляка

Полузащитник также отметил, что для него сборная стала местом перезагрузки. Если в клубе дела складывались непросто, то в национальной команде он почувствовал уверенность и доверие тренера. Гуцуляк добавил, что успех приходит тогда, когда каждый делает свое дело спокойно и с верой в партнеров.

Отдельно игрок рассказал об эпизоде с голом: подачу Малиновского из глубины поля он замкнул ударом головой. Алексей признал, что розыгрыш изначально был на другого игрока, но ситуация на поле изменилась, и момент завершился удачно.

"Впечатления прекрасные, но матч получился тяжелым. Победа для всех украинцев и наших воинов. В клубе у меня был непростой отрезок, а в сборной все идет хорошо, потому что тут особая атмосфера. Я просто делаю свою работу, спокойно и с верой в команду", — отметил Гуцуляк.

Напомним, ранее о причинах победы сборной Украины над Азербайджаном высказался Руслан Малиновский.

Президент УАФ Андрей Шевченко тоже прокомментировал успех команды Сергея Реброва.