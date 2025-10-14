Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Гуцуляк рассказал, кому посвятил гол за сборную Украины

Гуцуляк рассказал, кому посвятил гол за сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 10:31
Гуцуляк оценил свой вклад в победу сборной и роль Малиновского
Алексей Гуцуляк празднует гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Полузащитник сборной Украины Алексей Гуцуляк поделился впечатлениями после матча с Азербайджаном (2:1) в отборе к чемпионату мира-2026. Он открыл счет в поединке и стал одним из ключевых игроков встречи, добавив к голу еще и результативную передачу.

По словам Гуцуляка, игра получилась непростой, сообщил футболист в интервью MEGOGO

Реклама
Читайте также:

Соперник грамотно оборонялся, а украинцам пришлось проявить характер и терпение. Футболист подчеркнул, что победа имела особое значение: прежде всего для болельщиков и военных, которые продолжают защищать страну. 

Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк после гола Азербайджана. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Секрет успешной игры Гуцуляка

Полузащитник также отметил, что для него сборная стала местом перезагрузки. Если в клубе дела складывались непросто, то в национальной команде он почувствовал уверенность и доверие тренера. Гуцуляк добавил, что успех приходит тогда, когда каждый делает свое дело спокойно и с верой в партнеров.

Отдельно игрок рассказал об эпизоде с голом: подачу Малиновского из глубины поля он замкнул ударом головой. Алексей признал, что розыгрыш изначально был на другого игрока, но ситуация на поле изменилась, и момент завершился удачно.

"Впечатления прекрасные, но матч получился тяжелым. Победа для всех украинцев и наших воинов. В клубе у меня был непростой отрезок, а в сборной все идет хорошо, потому что тут особая атмосфера. Я просто делаю свою работу, спокойно и с верой в команду", — отметил Гуцуляк. 

Напомним, ранее о причинах победы сборной Украины над Азербайджаном высказался Руслан Малиновский. 

Президент УАФ Андрей Шевченко тоже прокомментировал успех команды Сергея Реброва. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Алексей Гуцуляк
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации