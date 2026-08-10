Гвардіола відмовився очолити збірну Італії через проблеми зі здоров’ям

Паоло Мальдіні та Хосеп Гвардіола. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Колишній технічний директор Федерації футболу Італії Паоло Мальдіні підтвердив, що розглядав кандидатуру Хосепа Гвардіоли на посаду головного тренера "скуадри адзурри". Сторони встигли провести переговори. Однак у підсумку каталонець відмовився від цієї роботи.

Мальдіні чесно зізнався, чому Гвардіола не став тренувати збірну Італії, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

В італійському футболі триває масштабне оновлення. Паоло Мальдіні підтвердив, що місцеву футбольну збірну міг очолити Хосеп Гвардіола. Ексзахисник збірної Італії літав до Барселони на переговори з 55-річним тренером, який зацікавився цією роботою.

Чому Гвардіола зрештою відмовився

Каталонський тренер детально обговорив з Паоло Мальдіні стан справ в італійському футболі, вивчив склади всіх команд, включаючи U-17, і запропонував кілька свіжих ідей. Зарплата не була проблемою для Хосепа Гвардіоли, він був готовий отримувати навіть менше, ніж заробляв Дженнаро Гаттузо.

"Проблема полягала в тому, що Гвардіола дуже втомився. Він провів 10 виснажливих років в Англії, нещодавно переніс операцію на спині. Йому дійсно потрібен відпочинок", — розповів Мальдіні.

У підсумку технічний директор Італійської федерації запропонував очолити "скуадру адзурру" Андреа Пірло. У результаті вибухнув скандал, який закінчився відставкою Паоло Мальдіні.

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