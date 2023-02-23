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"Я пишаюся Україною": як Йовичевич мотивує "Шахтар" на матч із "Ренном"

23 лютого 2023 14:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Ігор Йовичевич розповів, як мотивує Шахтар на матч із Ренном
Наставник "гірників" пояснив, чому його команда бореться у кожному поєдинку
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич налаштовує команду на виїзне протистояння з французьким "Ренном" у рамках матчу-відповіді 1/16 плей-офф Ліги Європи.

Наставник "гірників" в інтерв'ю офіційному сайту клубу розповів, як мотивує гравців на перемогу.

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Ігор Йовичевич наголосив, що пишається бути головним тренером "Шахтаря" у складний для команди та всієї України період. Він запевнив, що вся команда відчуває відповідальність перед захисниками країни та простими людьми, у житті яких залишилося мало приводів для радості.

Ренн - Шахтар

Гра для вболівальників

"Шахтар" намагається грати так, щоб надати вболівальникам хоч би короткий привід для оптимізму. Йовичевич підкреслив, що футбол залишається лише грою, а реальне життя набагато важливіше. Але "гірники" намагаються демонструвати силу та рішучість у кожному своєму поєдинку.

"Люди в "Шахтарі" — це справжні герої, бо терплять по-своєму: вони зі своїми сім'ями вже не вперше втратили свій будинок. А наш будинок — автобус, літак, готель. І дуже важко знайти душевний спокій і знайти себе, відпочити, сконцентруватися. Ти справді почуваєшся як на зборах, ніби весь час готуєшся до сезону десь у Туреччині чи Нідерландах. Ось таке наше повсякденне життя у Львові", — розповів Ігор Йовичевич.

Приклад для наслідування

Тренер "Шахтаря" заявив, що і він сам, і його команда не мають права піддаватися сумнівам, коли вся країна бореться за волю. "Гірники" намагаються у кожному матчі демонструвати найкращий футбол, на який тільки здатні.

"Зараз Україна б'ється за свою свободу, і це ті часи, коли ми повинні терпіти, бути об'єднаними й боротися. Хочу висловити подяку всім європейським країнам, які нам допомагають. Якби було ще більше допомоги, то було б ще краще, якби війна швидше закінчилася і всі могли спокійно спати. Це справді непокоїть, бо ми насамперед люди", — додав Ігор Йовичевич.

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