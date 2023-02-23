Игор Йовичевич рассказал, как мотивирует Шахтер на матч с Ренном

Наставник "горняков" объяснил, почему его команда сражается в каждом поединке

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич настраивает команду на выездное противостояние с французским "Ренном" в рамках ответного матча 1/16 плей-офф Лиги Европы.

Наставник "горняков" в интервью официальному сайту клуба рассказал, каким образом мотивирует игроков на победу.

Игор Йовичевич подчеркнул, что гордится быть главным тренером "Шахтера" в сложный для команды и всей Украины период. Он заверил, что вся команда чувствует ответственность перед защитниками страны и простыми людьми, в жизни которых осталось мало поводов для радости.

Игра для болельщиков

"Шахтер" старается играть так, чтобы предоставить болельщикам хотя бы короткий повод для оптимизма. Йовичевич подчеркнул, что футбол остается всего лишь игрой, а реальная жизнь гораздо важнее. Но "горняки" стараются демонстрировать силу и решительность в каждом своем поединке.

"Люди в "Шахтере" — это настоящие герои, потому что терпят по-своему: они со своими семьями уже не впервые потеряли свой дом. А наш дом — автобус, самолет, гостиница. И очень тяжело обрести душевный покой и обрести себя, отдохнуть, сконцентрироваться. Ты действительно чувствуешь себя как на сборах, будто все время готовишься к сезону где-то в Турции или Нидерландах. Вот такая наша повседневная жизнь во Львове", — рассказал Игор Йовичевич.

⚽️⚽️ Переможні голи Криськіва та Бондаренка в першому матчі «Шахтаря» з «Ренном» у Лізі Європи УЄФА 🧡



🔜 Другий раунд битви #РеннШахтар – уже сьогодні о 22:00.



⚒ #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/NmwHDuOlbq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 23, 2023

Пример для подражания

Тренер "Шахтера" заявил, что и он сам, и его команда не имеют права поддаваться сомнениям, когда вся страна сражается за свободу. "Горняки" стараются в каждом матче демонстрировать лучший футбол, на который только способны.

"Сейчас Украина бьется за свою свободу, и это те времена, когда мы должны терпеть, быть объединенными и сражаться. Хочу выразить благодарность всем европейским странам, помогающим нам. Если бы было еще больше помощи, то было бы еще лучше, если бы война быстрее закончилась и все могли спокойно спать. Это действительно беспокоит, потому что мы прежде всего люди", — добавил Игор Йовичевич.

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