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"Я горжусь Украиной": как Йовичевич мотивирует "Шахтер" на матч с "Ренном"

23 февраля 2023 14:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Игор Йовичевич рассказал, как мотивирует Шахтер на матч с Ренном
Наставник "горняков" объяснил, почему его команда сражается в каждом поединке
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич настраивает команду на выездное противостояние с французским "Ренном" в рамках ответного матча 1/16 плей-офф Лиги Европы. 

Наставник "горняков" в интервью официальному сайту клуба рассказал, каким образом мотивирует игроков на победу. 

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Игор Йовичевич подчеркнул, что гордится быть главным тренером "Шахтера" в сложный для команды и всей Украины период. Он заверил, что вся команда чувствует ответственность перед защитниками страны и простыми людьми, в жизни которых осталось мало поводов для радости. 

Ренн — Шахтер

Игра для болельщиков

"Шахтер" старается играть так, чтобы предоставить болельщикам хотя бы короткий повод для оптимизма. Йовичевич подчеркнул, что футбол остается всего лишь игрой, а реальная жизнь гораздо важнее. Но "горняки" стараются демонстрировать силу и решительность в каждом своем поединке. 

"Люди в "Шахтере" — это настоящие герои, потому что терпят по-своему: они со своими семьями уже не впервые потеряли свой дом. А наш дом — автобус, самолет, гостиница. И очень тяжело обрести душевный покой и обрести себя, отдохнуть, сконцентрироваться. Ты действительно чувствуешь себя как на сборах, будто все время готовишься к сезону где-то в Турции или Нидерландах. Вот такая наша повседневная жизнь во Львове", — рассказал Игор Йовичевич. 

Пример для подражания

Тренер "Шахтера" заявил, что и он сам, и его команда не имеют права поддаваться сомнениям, когда вся страна сражается за свободу. "Горняки" стараются в каждом матче демонстрировать лучший футбол, на который только способны. 

"Сейчас Украина бьется за свою свободу, и это те времена, когда мы должны терпеть, быть объединенными и сражаться. Хочу выразить благодарность всем европейским странам, помогающим нам. Если бы было еще больше помощи, то было бы еще лучше, если бы война быстрее закончилась и все могли спокойно спать. Это действительно беспокоит, потому что мы прежде всего люди", — добавил Игор Йовичевич. 

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательное решение относительно допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик может не сыграть в ответном матче Лиги Конференций против АЕКа. Футболист получил травму. 

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