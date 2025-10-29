У НОК України розповіли про умови підготовки спортсменів — де тренуються

Президент НОК України Вадим Гутцайт. Фото: Новини.LIVE

Українські спортсмени продовжують успішну підготовку до зимової Олімпіади в Італії, яка розпочнеться вже за 100 днів. Для тренувань створені всі необхідні умови.

Про це на презентації олімпійської форми збірної заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, повідомляють Новини.LIVE.

Як і де тренуються українські олімпійці

Вадим Гутцайт підкреслив, що підготовка української збірної до Олімпіади проходить у сприятливих умовах. Ті, хто має можливість, тренуються в Україні, інші — за кордоном.

"Ми дуже прагнемо, аби наша збірна була представлена не лише красиво, а й результативно. У спорті головне — досягнення. Усі умови для підготовки збірної виконані", — заявив президент НОК України.

За його словами, головною метою комітету є не лише гідне представлення країни на міжнародній арені, а й досягнення значних спортивних результатів. Вадим Гутцайт висловив надію, що українська команда не лише візьме участь в Олімпіаді, а й продемонструє високий рівень конкурентоспроможності. Він також зазначив, що вболіватиме за кожного спортсмена та спортсменку.

