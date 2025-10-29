Відео
Як готуються українські олімпійці — Гутцайт про умови тренувань

Як готуються українські олімпійці — Гутцайт про умови тренувань

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 23:36
Оновлено: 23:53
У НОК України розповіли про умови підготовки спортсменів — де тренуються
Президент НОК України Вадим Гутцайт. Фото: Новини.LIVE

Українські спортсмени продовжують успішну підготовку до зимової Олімпіади в Італії, яка розпочнеться вже за 100 днів. Для тренувань створені всі необхідні умови.

Про це на презентації олімпійської форми збірної заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Як і де тренуються українські олімпійці

Вадим Гутцайт підкреслив, що підготовка української збірної до Олімпіади проходить у сприятливих умовах. Ті, хто має можливість, тренуються в Україні, інші — за кордоном.

"Ми дуже прагнемо, аби наша збірна була представлена не лише красиво, а й результативно. У спорті головне — досягнення. Усі умови для підготовки збірної виконані", — заявив президент НОК України.

За його словами, головною метою комітету є не лише гідне представлення країни на міжнародній арені, а й досягнення значних спортивних результатів. Вадим Гутцайт висловив надію, що українська команда не лише візьме участь в Олімпіаді, а й продемонструє високий рівень конкурентоспроможності. Він також зазначив, що вболіватиме за кожного спортсмена та спортсменку.

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував призначення нового головного тренера клубу.

Ексгравець збірної України Артем Мілевський порівняв матчі "Динамо" з блекаутами.

У Франції суд оголосив вирок титулованій біатлоністці, яка тепер може не поїхати на Олімпіаду.

Вадим Гутцайт Італія спорт НОК України Олімпійські ігри-2026
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
