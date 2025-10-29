В НОК Украины рассказали об условиях подготовки спортсменов — где тренируются

Как готовятся олимпийцы Украины — Гутцайт об условиях тренировок
Украинские спортсмены продолжают успешную подготовку к зимней Олимпиаде в Италии, которая начнется уже через 100 дней. Для тренировок созданы все необходимые условия.
Об этом на презентации олимпийской формы сборной заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, сообщают Новини.LIVE.
Как и где тренируются украинские олимпийцы
Вадим Гутцайт подчеркнул, что подготовка украинской сборной к Олимпиаде проходит в благоприятных условиях. Те, кто имеет возможность, тренируются в Украине, другие - за рубежом.
"Мы очень хотим, чтобы наша сборная была представлена не только красиво, но и результативно. В спорте главное - достижение. Все условия для подготовки сборной выполнены", — заявил президент НОК Украины.
По его словам, главной целью комитета является не только достойное представление страны на международной арене, но и достижение значительных спортивных результатов. Вадим Гутцайт выразил надежду, что украинская команда не только примет участие в Олимпиаде, но и продемонстрирует высокий уровень конкурентоспособности. Он также отметил, что будет болеть за каждого спортсмена и спортсменку.
