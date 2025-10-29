Видео
Как готовятся олимпийцы Украины — Гутцайт об условиях тренировок

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 23:36
обновлено: 23:53
В НОК Украины рассказали об условиях подготовки спортсменов — где тренируются
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт. Фото: Новини.LIVE

Украинские спортсмены продолжают успешную подготовку к зимней Олимпиаде в Италии, которая начнется уже через 100 дней. Для тренировок созданы все необходимые условия.

Об этом на презентации олимпийской формы сборной заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, сообщают Новини.LIVE.

Как и где тренируются украинские олимпийцы

Вадим Гутцайт подчеркнул, что подготовка украинской сборной к Олимпиаде проходит в благоприятных условиях. Те, кто имеет возможность, тренируются в Украине, другие - за рубежом.

"Мы очень хотим, чтобы наша сборная была представлена не только красиво, но и результативно. В спорте главное - достижение. Все условия для подготовки сборной выполнены", — заявил президент НОК Украины.

По его словам, главной целью комитета является не только достойное представление страны на международной арене, но и достижение значительных спортивных результатов. Вадим Гутцайт выразил надежду, что украинская команда не только примет участие в Олимпиаде, но и продемонстрирует высокий уровень конкурентоспособности. Он также отметил, что будет болеть за каждого спортсмена и спортсменку.

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал назначение нового главного тренера клуба.

Экс-игрок сборной Украины Артем Милевский сравнил матчи "Динамо" с блэкаутами.

Во Франции суд огласил приговор титулованной биатлонистке, которая теперь может не поехать на Олимпиаду.

Вадим Гутцайт Италия спорт НОК Украины Олимпийские игры-2026
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
