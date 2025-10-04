Пономаренко пояснив, кому присвятив свій м'яч на ЧС-2025

Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Юнацька збірна України (U-20) продовжує успішний виступ на чемпіонаті світу в Чилі. У заключному матчі групового етапу команда обіграла Парагвай (2:1) та вийшла в 1/8 фіналу турніру з першого місця.

Одним із героїв зустрічі став нападник Матвій Пономаренко, який приніс збірній перемогу наприкінці матчу, повідомляє пресслужба УАФ.

Українці провели поєдинок у хорошому темпі, створивши більше моментів біля воріт суперника. Після точного удару Деркача на початку другого тайму Парагвай зумів зрівняти рахунок, проте ближче до фінального свистка саме Пономаренко став автором вирішального м'яча. Його удар з лінії штрафного майданчика приніс збірній заслужені три очки та перше місце в групі.

Матвій Пономаренко перед грою. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ця перемога стала не тільки спортивним досягненням, а й емоційним моментом для всієї команди. Гравці зізнаються, що вихід до плей-оф був однією з головних цілей на турнірі, а атмосфера в роздягальні після матчу була по-справжньому святковою.

Мотивація молодого гравця

За словами футболіста, його мотивація в матчі проти Парагваю була особливо високою. Він зізнався, що гол став особистим подарунком найближчим людям та символом підтримки України на світовій арені.

"Мотивація була колосальна — день народження у мами та моєї дівчини. Хотів забити заради них і заради команди. На чемпіонаті світу кожна гра - можливість показати себе та віддати все заради України. Радий, що мій гол допоміг нам виграти та вийти в плей-офф", — розповів Пономаренко.

