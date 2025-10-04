Деркач та Пономаренко вивели Україну U-20 у плей-офф ЧС-2025

Збірна України U-20 вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2025
У п'ятницю, 3 жовтня, збірна України (U-20) провела заключний матч групового етапу чемпіонату світу 2025 року проти команди Парагваю.
Поєдинок вийшов напруженим і став ключовим для визначення долі групи, повідомляє портал Новини.LIVE.
Перша половина зустрічі пройшла в рівній боротьбі. Команди діяли обережно, зосередившись на обороні та стандартах. Найгостріші моменти виникали біля воріт Парагваю після кутових, але українцям не вистачало влучності в завершальній фазі.
Після перерви українці додали. Уже на 46-й хвилині свіжий Деркач відкрив рахунок, скориставшись пасом із флангу. Однак на 69-й хвилині Парагвай зумів зрівняти зусиллями Міньо. Розв'язка настала ближче до кінця двобою — Пономаренко дальнім ударом приніс Україні заслужену перемогу з рахунком 2:1.
Перемога, що відкриває двері в плей-оф
Завдяки цьому успіху українці посіли перше місце в групі "B" із сімома очками. У паралельному матчі Південна Корея обіграла Панаму (2:1), але цього не вистачило, щоб наздогнати лідера. Збірна України впевнено пройшла в 1/8 фіналу чемпіонату світу.
Наступним суперником команди стане одна зі збірних, які посіли треті місця у своїх квартетах. В активі збірної України дві перемоги й одна нічия, а голи Деркача та Пономаренка закріпили статус команди як одного з фаворитів турніру.
