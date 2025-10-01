Україна U-20 зіграла внічию з Перу на чемпіонаті світу: Синчук знову забив

Геннадій Синчук. Фото: УАФ

На чемпіонаті світу U-20 з футболу в Чилі свій другий матч групового етапу зіграла команда України. Суперником "синьо-жовтих" була збірна Перу.

В цьому матчі одна помилка в захисті від України допомогла Панамі не програти, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Збірна України U-20. Фото: УАФ

Як Україна зіграла проти Перу

Збірна України дуже активно почала матч і закрила суперника в своєму штрафному майданчику, і невдовзі це дало результат.

На 5-й хвилині арбітр призначив пенальті в ворота Перу за фол на Піщурі. Пробити вирішив сам постраждалий, але його удар парирував воротар. В цьому моменті Україні пощастило, що гравці суперника раніше вбігли в штрафний майданчик, і арбітр наказав перебити стандарт.

На другу спробу підійшов Геннадій Синчук, який упевнено пробив по воротах 1:0.

Після забитого голу Україна почала грати менш інтенсивно в атаці і дозволила супернику атакувати.

У перуанців атаки не вдавались, але вони забили гол на 36-й хвилині. Волдер обіграв Вернатуса і подав у штрафну, де Еррера випередив захисників та пробив головою — 1:1.

У другому таймі Україна знову захопила контроль над м’ячем, але Перу надійніше грало в захисті і повністю закрили Піщура, якого не було видно на полі. Також гірше зіграв Синчук, якому заважали створювати моменти.

Після того як Панама всіма правдами та неправдами тягнула час, було зафіксовано рахунок 1:1.

Панама — Україна — 1:1

Голи: Еррера, 36 — Синчук, 6 (п.)

Нагадаємо, воротар "ПСЖ" та збірної Росії Матвій Сафонов пожалівся на Луїса Енріке.

Раніше стали відомі факти про Андрія Шевченка, які раніше не знали.

Олександра Шовковського невдовзі можуть звільнити зі столичного "Динамо" через три нічиї.