Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Збірна України не змогла обіграти Перу на ЧС-2025 з футболу

Збірна України не змогла обіграти Перу на ЧС-2025 з футболу

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 07:30
Україна U-20 зіграла внічию з Перу на чемпіонаті світу: Синчук знову забив
Геннадій Синчук. Фото: УАФ

На чемпіонаті світу U-20 з футболу в Чилі свій другий матч групового етапу зіграла команда України. Суперником "синьо-жовтих" була збірна Перу.

В цьому матчі одна помилка в захисті від України допомогла Панамі не програти, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Сборная Украины U-20
Збірна України U-20. Фото: УАФ

Як Україна зіграла проти Перу

Збірна України дуже активно почала матч і закрила суперника в своєму штрафному майданчику, і невдовзі це дало результат.

На 5-й хвилині арбітр призначив пенальті в ворота Перу за фол на Піщурі. Пробити вирішив сам постраждалий, але його удар парирував воротар. В цьому моменті Україні пощастило, що гравці суперника раніше вбігли в штрафний майданчик, і арбітр наказав перебити стандарт.

На другу спробу підійшов Геннадій Синчук, який упевнено пробив по воротах 1:0.

Після забитого голу Україна почала грати менш інтенсивно в атаці і дозволила супернику атакувати.

У перуанців атаки не вдавались, але вони забили гол на 36-й хвилині. Волдер обіграв Вернатуса і подав у штрафну, де Еррера випередив захисників та пробив головою — 1:1.

У другому таймі Україна знову захопила контроль над м’ячем, але Перу надійніше грало в захисті і повністю закрили Піщура, якого не було видно на полі. Також гірше зіграв Синчук, якому заважали створювати моменти.

Після того як Панама всіма правдами та неправдами тягнула час, було зафіксовано рахунок 1:1.

Панама — Україна — 1:1

Голи: Еррера, 36 — Синчук, 6 (п.)

Нагадаємо, воротар "ПСЖ" та збірної Росії Матвій Сафонов пожалівся на Луїса Енріке.

Раніше стали відомі факти про Андрія Шевченка, які раніше не знали.

Олександра Шовковського невдовзі можуть звільнити зі столичного "Динамо" через три нічиї.

футбол чемпіонат світу Дмитро Михайленко Геннадій Сінчук Збірна України U-20
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації