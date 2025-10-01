Украина U-20 сыграла вничью с Перу на чемпионате мира: Синчук снова забил

Геннадий Синчук. Фото: УАФ

На чемпионате мира U-20 по футболу в Чили свой второй матч группового этапа сыграла команда Украины. Соперником "сине-желтых" была сборная Перу.

В этом матче одна ошибка в защите от Украины помогла Панаме не проиграть, сообщил портал Новини.LIVE.

Сборная Украины U-20. Фото: УАФ

Как Украина сыграла против Перу

Сборная Украины очень активно начала матч и закрыла соперника в своей штрафной площадке, и вскоре это дало результат.

На 5-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Перу за фол на Пищуре. Пробить решил сам пострадавший, но его удар парировал вратарь. В этом моменте Украине повезло, что игроки соперника раньше вбежали в штрафную площадь, и арбитр указал перебить стандарт.

На вторую попытку подошел Геннадий Синчук, который уверенно пробил по воротам — 1:0.

После забитого мяча Украина начала играть менее интенсивно в атаке и позволила сопернику атаковать.

У перуанцев атаки не удавались, но они забили гол на 36-й минуте. Волдер обыграл Вернатуса и подал в штрафную, где Эррера опередил защитников и пробил головой — 1:1.

Во втором тайме Украина снова захватила контроль над мячом, но Перу надежнее играло в защите и полностью закрыли Пищура, которого не было видно на поле. Также хуже сыграл Синчук, которому мешали создавать моменты.

После того как Панама всеми правдами и неправдами тянула время, был зафиксирован счет 1:1.

Панама — Украина — 1:1

Голы: Эррера, 36 — Синчук, 6 (п.)

