Деркач и Пономаренко вывели Украину U-20 в плей-офф ЧМ-2025

Футболисты сборной Украины празднуют победу. Фото: instagram.com/uafukraine/

В пятницу, 3 октября, сборная Украины (U-20) провела заключительный матч группового этапа чемпионата мира 2025 года против команды Парагвая.

Поединок получился напряженным и стал ключевым для определения судьбы группы, сообщает портал Новини.LIVE.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Команды действовали осторожно, сосредоточившись на обороне и стандартах. Наиболее острые моменты возникали у ворот Парагвая после угловых, но украинцам не хватало точности в завершающей фазе.

После перерыва украинцы прибавили. Уже на 46-й минуте свежий Деркач открыл счет, воспользовавшись пасом с фланга. Однако на 69-й минуте Парагвай сумел сравнять усилиями Миньо. Развязка наступила ближе к концовке — Пономаренко дальним ударом принес Украине заслуженную победу со счетом 2:1.

Победа, открывающая двери в плей-офф

Благодаря этому успеху украинцы заняли первое место в группе "B" с семью очками. В параллельном матче Южная Корея обыграла Панаму (2:1), но этого не хватило, чтобы догнать лидера. Сборная Украины уверенно прошла в 1/8 финала чемпионата мира.

Игроки и тренерский штаб сборной Украины U-20. Фото: instagram.com/uafukraine/

Следующим соперником команды станет одна из сборных, занявших третьи места в своих квартетах. В активе сборной Украины две победы и одна ничья, а голы Деркача и Пономаренко закрепили статус команды как одного из фаворитов турнира.

