Главная Спорт Как Пономаренко стал героем матча Украины на ЧМ-2025

Как Пономаренко стал героем матча Украины на ЧМ-2025

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 16:01
Пономаренко объяснил, кому посвятил свой мяч на ЧМ-2025
Матвей Пономаренко празднует гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Юношеская сборная Украины (U-20) продолжает успешное выступление на чемпионате мира в Чили. В заключительном матче группового этапа команда обыграла Парагвай (2:1) и вышла в 1/8 финала турнира с первого места.

Одним из героев встречи стал нападающий Матвей Пономаренко, принесший сборной победу в концовке матча, сообщает пресс-служба УАФ.

Украинцы провели поединок в хорошем темпе, создав больше моментов у ворот соперника. После точного удара Деркача в начале второго тайма Парагвай сумел сравнять счет, однако ближе к финальному свистку именно Пономаренко стал автором решающего мяча. Его удар с линии штрафной принес сборной заслуженные три очка и первое место в группе. 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко перед игрой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Эта победа стала не только спортивным достижением, но и эмоциональным моментом для всей команды. Игроки признаются, что выход в плей-офф был одной из главных целей на турнире, а атмосфера в раздевалке после матча была по-настоящему праздничной.

Мотивация молодого игрока

По словам футболиста, его мотивация в матче против Парагвая была особенно высокой. Он признался, что гол стал личным подарком самым близким людям и символом поддержки Украины на мировой арене.

"Мотивация была колоссальная — день рождения у мамы и моей девушки. Хотел забить ради них и ради команды. На чемпионате мира каждая игра — возможность показать себя и отдать все ради Украины. Рад, что мой гол помог нам выиграть и выйти в плей-офф", — рассказал Пономаренко. 

спорт футбол Чили Матвей Пономаренко Сборная Украины U-20
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
