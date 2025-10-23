Українка Анна Гиря стала спортсменкою року — як вона виглдає

Анна Гиря. Фото: instagram.com/anait_hyria/

Українська бійчиня змішаних єдиноборств Анна Гиря цього року стала чемпіонко світу серед дорослих в любительському ММА. Потім вона за підсумками сезону перемогла в номінації "Спортсменка року серед дорослих".

Нагородили спортсменку на щорічній премії IMMAF Athlete Awards 2025, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Анна Гиря. Фото: instagram.com/anait_hyria/

Гиря стала кращою у світі

Анна виступає в Міжнародній асоціації змішаних бойових мистецтв (IMMAF), яка є найбільшою та найсильнішою в любительському ММА.

У лютому 2025 року Гиря здобула звання чемпіонки світу в найлегшій вазі (до 47,6 кг) на турнірі в Тбілісі, а пізніше стала чемпіонкою Європи.

Анна Гиря. Фото: instagram.com/anait_hyria/

На чемпіонаті світу-2025 в Грузії вона захистила титул, перемігши уругвайку Хімену Осоріо в фіналі. Завдяки цим досягненням вона потрапиа в голосування за спортсмена року.

Анна Гиря. Фото: instagram.com/anait_hyria/

Номінанти обиралися Athlete Commission IMMAF, а переможці визначалися голосуванням, де 70% — уболівальники, 30% — організація.

Нагадаємо, польській футболці Роберт Левандовський змінить клуб заради АПЛ.

Українець Олександр Зінченко може взимку змінити команду після призначення Шона Дайча.