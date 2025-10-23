Украинка Анна Гиря стала спортсменкой года - как она выглядит

Анна Гиря. Фото: instagram.com/anait_hyria/

Украинская девушка-боец со смешанных единоборств Анна Гиря в этом году стала чемпионкой мира среди взрослых в любительском ММА. Затем она по итогам сезона победила в номинации "Спортсменка года среди взрослых".

Наградили спортсменку на ежегодной премии IMMAF Athlete Awards 2025, сообщил портал Новини.LIVE.

Гиря стала лучшей в мире

Анна выступает в Международной ассоциации смешанных боевых искусств (IMMAF), которая является крупнейшей и сильнейшей в любительском ММА.

В феврале 2025 года Гиря завоевала звание чемпионки мира в легчайшем весе (до 47,6 кг) на турнире в Тбилиси, а позже стала чемпионкой Европы.

На чемпионате мира-2025 в Грузии она защитила титул, победив уругвайку Химену Осорио в финале. Благодаря этим достижениям она попала в голосование за спортсмена года.

Номинанты выбирались Athlete Commission IMMAF, а победители определялись голосованием, где 70% — болельщики, 30% — организация.

