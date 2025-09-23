Топ-7 найбільш спірних володарів Золотого м'яча в історії

Андрес Іньєста так і не отримав "Золотий м'яч". Фото: Reuters/Benoit Tessier

У Парижі завершилася церемонія вручення "Золотого м'яча-2025", де головний трофей отримав Усман Дембеле. Француз із "ПСЖ" обійшов Ламіна Ямаля та Мохамеда Салаха, ставши новим володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світовому футболі.

Журналісти видання FOURFOURTWO нагадали про випадки, коли "Золотий м'яч" могли отримати інші гравці.

Підсумки голосування на церемонії ЗМ-2025 викликали бурхливі дискусії. Частина експертів підтримала вибір France Football, інші ж вважають, що нагорода мала дістатися гравцеві "Барселони" Ламіну Ямалю. Суперечки навколо справедливості присудження "Золотого м'яча" залишаються вічною темою у футбольному середовищі.

Руд Гулліт фотографує тріумфаторів ЗМ-2025 Усмана Дембеле та Айтану Бонматі. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Ці розмови пожвавилися і на тлі свіжого дослідження. Видання FOURFOURTWO склало список найсуперечливіших "Золотих м'ячів" в історії, вказавши роки та футболістів, які, на думку авторів рейтингу, були недооцінені.

Список спірних нагород "Золотий м'яч"

Тьєррі Анрі мав виграти замість Андрія Шевченка (2004);

Веслі Снейдер мав виграти замість Ліонеля Мессі (2010);

Франк Рібері мав виграти замість Кріштіану Роналду (2013);

Кріштіану Роналду мав виграти замість Луки Модріча (2018);

Вірджіл ван Дейк мав виграти замість Ліонеля Мессі (2019);

Роберт Левандовський мав виграти замість Ліонеля Мессі (2021);

Ерлінг Голанн мав виграти замість Ліонеля Мессі (2023).

На думку журналістів, саме ці рішення тих, хто голосував, стали найбільш суперечливими й досі викликають гарячі обговорення серед уболівальників та експертів.

