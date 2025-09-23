Відео
Головна Спорт Які Золоті м'ячі назвали найбільш спірними

Які Золоті м'ячі назвали найбільш спірними

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 12:12
Топ-7 найбільш спірних володарів Золотого м'яча в історії
Андрес Іньєста так і не отримав "Золотий м'яч". Фото: Reuters/Benoit Tessier

У Парижі завершилася церемонія вручення "Золотого м'яча-2025", де головний трофей отримав Усман Дембеле. Француз із "ПСЖ" обійшов Ламіна Ямаля та Мохамеда Салаха, ставши новим володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світовому футболі.

Журналісти видання FOURFOURTWO нагадали про випадки, коли "Золотий м'яч" могли отримати інші гравці.

Підсумки голосування на церемонії ЗМ-2025 викликали бурхливі дискусії. Частина експертів підтримала вибір France Football, інші ж вважають, що нагорода мала дістатися гравцеві "Барселони" Ламіну Ямалю. Суперечки навколо справедливості присудження "Золотого м'яча" залишаються вічною темою у футбольному середовищі.

Айтана Бонмати
Руд Гулліт фотографує тріумфаторів ЗМ-2025 Усмана Дембеле та Айтану Бонматі. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Ці розмови пожвавилися і на тлі свіжого дослідження. Видання FOURFOURTWO склало список найсуперечливіших "Золотих м'ячів" в історії, вказавши роки та футболістів, які, на думку авторів рейтингу, були недооцінені.

Список спірних нагород "Золотий м'яч"

  • Тьєррі Анрі мав виграти замість Андрія Шевченка (2004);
  • Веслі Снейдер мав виграти замість Ліонеля Мессі (2010);
  • Франк Рібері мав виграти замість Кріштіану Роналду (2013);
  • Кріштіану Роналду мав виграти замість Луки Модріча (2018);
  • Вірджіл ван Дейк мав виграти замість Ліонеля Мессі (2019);
  • Роберт Левандовський мав виграти замість Ліонеля Мессі (2021);
  • Ерлінг Голанн мав виграти замість Ліонеля Мессі (2023).

На думку журналістів, саме ці рішення тих, хто голосував, стали найбільш суперечливими й досі викликають гарячі обговорення серед уболівальників та експертів.

Нагадаємо, стала відома причина розлучення Хосепа Гвардіоли та його дружини Крістіни Серра.

На київське "Динамо" чекає несподіване рішення УЄФА, йдеться про зміну єврокубкового турніру.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
