Главная Спорт Какие Золотые мячи назвали самыми спорными

Какие Золотые мячи назвали самыми спорными

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:12
Топ-7 самых спорных обладателей Золотого мяча в истории
Андрес Иньеста так и не получил "Золотой мяч". Фото: Reuters/Benoit Tessier

В Париже завершилась церемония вручения "Золотого мяча-2025", где главный трофей получил Усман Дембеле. Француз из "ПСЖ" обошел Ламина Ямаля и Мохамеда Салаха, став новым обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.

Журналисты издания FOURFOURTWO напомнили о случаях, когда "Золотой мяч" могли получить другие игроки. 

Итоги голосования на церемонии ЗМ-2025 вызвали бурные дискуссии. Часть экспертов поддержала выбор France Football, другие же считают, что награда должна была достаться игроку "Барселоны" Ламину Ямалю. Споры вокруг справедливости присуждения "Золотого мяча" остаются вечной темой в футбольной среде. 

Айтана Бонмати
Руд Гуллит фотографирует триумфаторов ЗМ-2025 Усмана Дембеле и Айтану Бонмати. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Эти разговоры оживились и на фоне свежего исследования. Издание FOURFOURTWO составило список самых спорных "Золотых мячей" в истории, указав годы и футболистов, которые, по мнению авторов рейтинга, были недооценены.

Список спорных наград "Золотой мяч"

  • Тьерри Анри должен был выиграть вместо Андрея Шевченко (2004);
  • Уэсли Снейдер должен был выиграть вместо Лионеля Месси (2010);
  • Франк Рибери должен был выиграть вместо Криштиану Роналду (2013);
  • Криштиану Роналду должен был выиграть вместо Луки Модрича (2018);
  • Вирджил ван Дейк должен был выиграть вместо Лионеля Месси (2019);
  • Роберт Левандовский должен был выиграть вместо Лионеля Месси (2021);
  • Эрлинг Холанн должен был выиграть вместо Лионеля Месси (2023). 

По мнению журналистов, именно эти решения голосующих стали самыми спорными и до сих пор вызывают горячие обсуждения среди болельщиков и экспертов. 

Напомним, стала известна причина развода Хосепа Гвардиолы и его супруги Кристины Серра. 

Киевское "Динамо" ждет неожиданное решение УЕФА, речь идет о смене еврокубкового турнира. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
