Який вигляд має кохана Зубкова: нестандартна врода його підкорила

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Андрій Гончар Редактор

Дружина футболіста збірної України та грецького АЕКу Олександра Зубкова Ганна вже давно заявила про себе не лише у своєму Instagram, а й за його межами. Її знімки завжди привертають багато уваги та коментарів у соцмережах, що позитивно позначається на кількості її підписників.

Про Ганну Зубкову цього разу розповів портал Новини.LIVE.

Ганна та Олександр Зубкови з донькою. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Зубкова вражає з перших знімків

Ганна має довге світле волосся, виразні очі та майже ідеальні риси обличчя. Її зовнішність поєднує ніжність і впевненість, а широка усмішка давно стала однією з її впізнаваних рис.

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Не менше уваги привертає і її фігура. Струнка талія, довгі ноги, жіночні форми та пишний бюст зробили Ганну однією з найобговорюваніших дружин українських футболістів. Водночас вона підтримує хорошу фізичну форму, що лише підкреслює її природну привабливість.

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Історія кохання Ганни та Олександра Зубкова триває вже багато років. Подружжя одружилося у 2019 році, а у 2021 році в них народилася донька Софія. У 2024 році пара пережила гучну кризу у стосунках і навіть оголосила про розрив, однак згодом змогла помиритися. Сьогодні вони знову живуть разом в Греції та виховують доньку.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про призначення Хаві Ернандеса головним тренером збірної Нідерландів, з якою іспанець уклав довгостроковий контракт.

Також Новини.LIVE писав про повернення Василя Ломаченка на ринг у поєдинку проти непереможеного філіппінця Чарлі Суареса.