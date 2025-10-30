Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ямаль більше не зможе грати, як раніше — журналіст

Ямаль більше не зможе грати, як раніше — журналіст

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 09:01
Оновлено: 09:22
Ламін Ямаль не зможе грати як раніше через травми
Ламін Ямаль під час "Ель Класіко". Фото: Reuters/Susana Vera

Найкращий футболіст каталонської "Барселони" за підсумками минулого сезону Ламін Ямаль не в змозі надати своїй команді максимальну допомогу на полі. Причиною цього стала травма, яка турбує футболіста вже кілька місяців.

Ламін періодично відчуває різкий біль, що позначається на його грі, повідомляє Cadena Ser.

Реклама
Читайте також:

Практично з самого початку сезону 2025/2026 Ламін Ямаль страждає через травму лобка, яка постійно проявляється в рецидивах. З цієї причини 18-річний футболіст зіграв лише 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та зробив 5 результативних передач. Його статистика значно погіршилася порівняно з минулим сезоном.

Ламин Ямаль
Кіліан Мбаппе та Ламін Ямаль. Фото: Reuters/Susana Vera

У Ламіна серйозні проблеми

Іспанські журналісти з посиланням на лікаря Педро Луїса Ріполя пояснили, що травма Ямаля заважає йому бути настільки продуктивним, як хотілося б тренерському штабу "Барселони". Ламін може грати лише на 50% від власного потенціалу. Періодично він відчуває біль, який заважає футболістові робити ривки та бити по воротах суперників.

Не виключено, що ця проблема буде довго переслідувати Ямаля, лікарі не дають жодних прогнозів на його рахунок. Важливо відзначити, що у "Барселони" дуже великі неприємності з травмованими футболістами в цьому сезоні. У лазареті клубу вже перебувають Педрі, Гаві, Рафінья та багато інших гравців. У всіх них різні травми, але загальна тенденція може натякати на комплексні помилки в підготовці до нинішнього сезону.

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко вперше після закінчення кар'єри з'явився на публіці.

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран збирається покарати гравців після матчу з "Динамо".

спорт футбол Барселона Збірна Іспанії з футболу Ламін Ямал
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації