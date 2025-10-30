Ламін Ямаль не зможе грати як раніше через травми

Ламін Ямаль під час "Ель Класіко". Фото: Reuters/Susana Vera

Найкращий футболіст каталонської "Барселони" за підсумками минулого сезону Ламін Ямаль не в змозі надати своїй команді максимальну допомогу на полі. Причиною цього стала травма, яка турбує футболіста вже кілька місяців.

Ламін періодично відчуває різкий біль, що позначається на його грі, повідомляє Cadena Ser.

Практично з самого початку сезону 2025/2026 Ламін Ямаль страждає через травму лобка, яка постійно проявляється в рецидивах. З цієї причини 18-річний футболіст зіграв лише 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та зробив 5 результативних передач. Його статистика значно погіршилася порівняно з минулим сезоном.

Кіліан Мбаппе та Ламін Ямаль. Фото: Reuters/Susana Vera

У Ламіна серйозні проблеми

Іспанські журналісти з посиланням на лікаря Педро Луїса Ріполя пояснили, що травма Ямаля заважає йому бути настільки продуктивним, як хотілося б тренерському штабу "Барселони". Ламін може грати лише на 50% від власного потенціалу. Періодично він відчуває біль, який заважає футболістові робити ривки та бити по воротах суперників.

Не виключено, що ця проблема буде довго переслідувати Ямаля, лікарі не дають жодних прогнозів на його рахунок. Важливо відзначити, що у "Барселони" дуже великі неприємності з травмованими футболістами в цьому сезоні. У лазареті клубу вже перебувають Педрі, Гаві, Рафінья та багато інших гравців. У всіх них різні травми, але загальна тенденція може натякати на комплексні помилки в підготовці до нинішнього сезону.

