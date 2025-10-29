Відео
Головна Спорт Барселона втратила через травму ще одного лідера команди

Барселона втратила через травму ще одного лідера команди

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 16:24
Оновлено: 16:33
Травма Педрі вдарила по планах Барселони в Ла-Лізі
Маркус Рашфорд та Педрі на тлі Ламіна Ямаля. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" залишилася без ще одного важливого для тренерського штабу гравця. Цього разу до лазарету "синьо-гранатових" потрапив Педрі.

Молодий півзахисник поповнив і без того значний список кадрових втрат "Барселони", повідомляє EMD.

Читайте також:

Півзахисник "Барселони" Педрі отримав розрив дистальної частини двоголового м'яза лівого стегна. Іспанець пройшов обстеження, яке підтвердило травму середнього ступеня тяжкості, а терміни відновлення складуть від чотирьох до п'яти тижнів.

Проблеми "Барселони"

Гравець отримав пошкодження на одному з останніх тренувань. Травма не потребує операції, однак потребує індивідуальної програми реабілітації. Повернення Педрі в загальну групу можливе не раніше за кінець листопада, за умови, що відновлення відбуватиметься без ускладнень.

Педри
Педрі на газоні. Фото: Reuters/Albert Gea

Відсутність півзахисника створює серйозні проблеми для тренерського штабу Хансі Фліка. Педрі пропустить матчі Ла-Ліги проти "Ельче", "Атлетіка", "Сельти", а також зустріч Ліги чемпіонів проти "Брюгге". Повернутися на поле футболіст зможе лише до кінця листопада.

Педрі залишається ключовою фігурою в побудові гри "Барселони". У цьому сезоні він провів 12 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи та віддавши 3 результативні передачі. Окрім 22-річного Педрі, в лазареті "Барселони" залишаються воротар Жоан Гарсія та Марк-Андре тер Штеген, захисник Андреас Крістенсен, хавбеки Гаві, Дані Ольмо та вінгер Рафінья, а Роберт Левандовський тільки встиг відновитися.

спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Педрі
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
