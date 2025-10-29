Травма Педри ударила по планам Барселоны в Ла Лиге

Маркус Рашфорд и Педри на фоне Ламина Ямаля. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" осталась без еще одного важного для тренерского штаба игрока. На этот раз в лазарет "сине-гранатовых" попал Педри.

Молодой полузащитник пополнил и без того внушительный список кадровых потерь "Барселоны", сообщает EMD.

Реклама

Читайте также:

Полузащитник "Барселоны" Педри получил разрыв дистальной части двуглавой мышцы левого бедра. Испанец прошел обследование, которое подтвердило травму средней степени тяжести, а сроки восстановления составят от четырех до пяти недель.

Проблемы "Барселоны"

Игрок получил повреждение на одной из последних тренировок. Травма не требует операции, однако требует индивидуальной программы реабилитации. Возвращение Педри в общую группу возможно не раньше конца ноября, при условии, что восстановление будет проходить без осложнений.

Педри на газоне. Фото: Reuters/Albert Gea

Отсутствие полузащитника создает серьезные проблемы для тренерского штаба Ханси Флика. Педри пропустит матчи Ла Лиги против "Эльче", "Атлетика", "Сельты", а также встречу Лиги чемпионов против "Брюгге". Вернуться на поле футболист сможет лишь к концу ноября.

Педри остается ключевой фигурой в построении игры "Барселоны". В этом сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи. Помимо 22-летнего Педри, в лазарете "Барселоны" остаются вратарь Жоан Гарсия и Марк-Андре тер Штеген, защитник Андреас Кристенсен, хавбеки Гави, Дани Ольмо и вингер Рафинья, а Роберт Левандовский только успел восстановиться.

Напомним, футболист "Полесья" Владислав Велетень отказался возвращаться в "Динамо" (Киев).

Олимпийский чемпион Василий Ломаченко впервые после завершения карьеры показался на публике.

Филиппинец Мэнни Пакьяо собирается провести реванш с Флойдом Мейвезером и бой против Василия Ломаченко.