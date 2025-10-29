Видео
Дата публикации 29 октября 2025 16:24
обновлено: 16:33
Травма Педри ударила по планам Барселоны в Ла Лиге
Маркус Рашфорд и Педри на фоне Ламина Ямаля. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" осталась без еще одного важного для тренерского штаба игрока. На этот раз в лазарет "сине-гранатовых" попал Педри.

Молодой полузащитник пополнил и без того внушительный список кадровых потерь "Барселоны", сообщает EMD

Читайте также:

Полузащитник "Барселоны" Педри получил разрыв дистальной части двуглавой мышцы левого бедра. Испанец прошел обследование, которое подтвердило травму средней степени тяжести, а сроки восстановления составят от четырех до пяти недель. 

Проблемы "Барселоны"

Игрок получил повреждение на одной из последних тренировок. Травма не требует операции, однако требует индивидуальной программы реабилитации. Возвращение Педри в общую группу возможно не раньше конца ноября, при условии, что восстановление будет проходить без осложнений. 

Педри
Педри на газоне. Фото: Reuters/Albert Gea

Отсутствие полузащитника создает серьезные проблемы для тренерского штаба Ханси Флика. Педри пропустит матчи Ла Лиги против "Эльче", "Атлетика", "Сельты", а также встречу Лиги чемпионов против "Брюгге". Вернуться на поле футболист сможет лишь к концу ноября. 

Педри остается ключевой фигурой в построении игры "Барселоны". В этом сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи. Помимо 22-летнего Педри, в лазарете "Барселоны" остаются вратарь Жоан Гарсия и Марк-Андре тер Штеген, защитник Андреас Кристенсен, хавбеки Гави, Дани Ольмо и вингер Рафинья, а Роберт Левандовский только успел восстановиться. 

спорт футбол Барселона Испанская Ла Лига Педри
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
