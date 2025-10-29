Травма Педри ударила по планам Барселоны в Ла Лиге

Барселона потеряла из-за травмы еще одного лидера команды
Каталонская "Барселона" осталась без еще одного важного для тренерского штаба игрока. На этот раз в лазарет "сине-гранатовых" попал Педри.
Молодой полузащитник пополнил и без того внушительный список кадровых потерь "Барселоны", сообщает EMD.
Полузащитник "Барселоны" Педри получил разрыв дистальной части двуглавой мышцы левого бедра. Испанец прошел обследование, которое подтвердило травму средней степени тяжести, а сроки восстановления составят от четырех до пяти недель.
Проблемы "Барселоны"
Игрок получил повреждение на одной из последних тренировок. Травма не требует операции, однако требует индивидуальной программы реабилитации. Возвращение Педри в общую группу возможно не раньше конца ноября, при условии, что восстановление будет проходить без осложнений.
Отсутствие полузащитника создает серьезные проблемы для тренерского штаба Ханси Флика. Педри пропустит матчи Ла Лиги против "Эльче", "Атлетика", "Сельты", а также встречу Лиги чемпионов против "Брюгге". Вернуться на поле футболист сможет лишь к концу ноября.
Педри остается ключевой фигурой в построении игры "Барселоны". В этом сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи. Помимо 22-летнего Педри, в лазарете "Барселоны" остаются вратарь Жоан Гарсия и Марк-Андре тер Штеген, защитник Андреас Кристенсен, хавбеки Гави, Дани Ольмо и вингер Рафинья, а Роберт Левандовский только успел восстановиться.
