В Барселоне разрабатывают индивидуальный план для лидера команды

Спортивный директор "Барселоны" Деку во вторник встретился с агентом полузащитника Дани Ольмо для обсуждения состояния игрока и дальнейших шагов по его восстановлению. Переговоры прошли в рабочем формате и касалась исключительно вопросов физической готовности испанца.

За последние месяцы Ольмо неоднократно сталкивался с травмами, которые мешают ему провести стабильный сезон, напоминает Diario Sport.

В начале октября Дани Ольмо получил повреждение икроножной мышцы и с тех пор пропустил три матча подряд, включая важные встречи Ла Лиги и Лиги чемпионов.

В клубе обеспокоены затянувшимся процессом восстановления и рассматривают возможность дополнительного медицинского обследования. Оно должно помочь специалистам составить индивидуальный план профилактики травм, чтобы минимизировать риск повторных повреждений и ускорить возвращение игрока в общую группу.

Как в "Барселоне" оценивают роль Ольмо после возвращения

Руководство "сине-гранатовых" рассчитывает на хавбека как на одного из ключевых игроков полузащиты и видит в нем важный элемент системы Ханси Флика. В нынешнем сезоне 26-летний испанец провел 10 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и двумя результативными передачами.

После полного восстановления он должен вернуться в основу команды, где его ждут ключевые роли в атакующих комбинациях. Ольмо предоставят не только личного физиотерапевта, но и разработают для него отдельный план тренировок, которые помогут Дани уберечь себя от новых травм.

