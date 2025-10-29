Відео
Барселона стурбована фізичним станом одного з лідерів

Дата публікації: 29 жовтня 2025 11:01
Оновлено: 11:27
У Барселоні розробляють індивідуальний план для лідера команди
Гравці "Барселони" на розминці. Фото: Reuters/Albert Gea

Спортивний директор "Барселони" Деку у вівторок зустрівся з агентом півзахисника Дані Ольмо для обговорення стану гравця та подальших кроків щодо його відновлення. Переговори пройшли в робочому форматі та стосувалася виключно питань фізичної готовності іспанця.

За останні місяці Ольмо неодноразово стикався з травмами, які заважають йому провести стабільний сезон, нагадує Diario Sport.

На початку жовтня Дані Ольмо зазнав пошкодження литкового м'яза і відтоді пропустив три матчі поспіль, включно з важливими зустрічами Ла-Ліги та Ліги чемпіонів.

У клубі стурбовані тривалим процесом відновлення і розглядають можливість додаткового медичного обстеження. Воно має допомогти фахівцям скласти індивідуальний план профілактики травм, щоб мінімізувати ризик повторних ушкоджень та прискорити повернення гравця в загальну групу.

Як у "Барселоні" оцінюють роль Ольмо після повернення

Керівництво "синьо-гранатових" розраховує на хавбека як на одного з ключових гравців півзахисту і бачить у ньому важливий елемент системи Гансі Фліка. У нинішньому сезоні 26-річний іспанець провів 10 матчів у всіх турнірах, відзначився одним голом та двома результативними передачами.

Дани Ольмо
Дані Ольмо та Роберт Левандовський. Фото: Reuters/Nacho Doce

Після повного відновлення він має повернутися в основу команди, де на нього чекають ключові ролі в атакувальних комбінаціях. Ольмо нададуть не тільки особистого фізіотерапевта, а й розроблять для нього окремий план тренувань, які допоможуть Дані вберегти себе від нових травм.

спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Дані Ольмо
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
