Видео

Главная Спорт Ямаль больше не сможет играть, как раньше — журналист

Ямаль больше не сможет играть, как раньше — журналист

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 09:01
обновлено: 09:22
Ламин Ямаль не сможет играть как раньше из-за травм
Ламин Ямаль во время "Эль Класико". Фото: Reuters/Susana Vera

Лучший футболист каталонской "Барселоны" по итогам прошлого сезона Ламин Ямаль не в состоянии оказать своей команде максимальную помощь на поле. Причиной этому стала травма, которая беспокоит футболиста уже несколько месяцев. 

Ламин периодически испытывает резкую боль, что сказывается на его игре, сообщает Cadena Ser

Практически с самого начала сезона 2025/2026 Ламин Ямаль страдает из-за травмы лобка, которая постоянно проявляется в рецидивах. По этой причине 18-летний футболист сыграл только 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его статистика значительно ухудшилась по сравнению с прошлым сезоном. 

Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль. Фото: Reuters/Susana Vera

У Ламина серьезные проблемы 

Испанские журналисты со ссылкой на врача Педро Луиса Риполя объяснили, что травма Ямаля мешает ему быть настолько продуктивным, как хотелось бы тренерскому штабу "Барселоны". Ламин может играть только на 50% от собственного потенциала. Периодически он чувствует боль, которая мешает футболисту делать рывки и бить по воротам соперников. 

Не исключено, что эта проблема будет долго преследовать Ямаля, врачи не дают никаких прогнозов на его счет. Важно отметить, что у "Барселоны" очень большие неприятности с травмированными футболистами в этом сезоне. В лазарете клуба уже находятся Педри, Гави, Рафинья и многие другие игроки. У всех них разные травмы, но общая тенденция может намекать на комплексные ошибки в подготовке к нынешнему сезону. 

спорт футбол Барселона Сборная Испании по футболу Ламин Ямал
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
