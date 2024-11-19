Яремчук назвав головну проблему збірної України

Роман Яремчук на зборах. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард збірної України Роман Яремчук підбив підсумок підготовки команди до важливого матчу Ліги Націй. Суперником команди Сергія Реброва стане Албанія.

Поразка означатиме для "синьо-жовтих" пониження у класі. Роман Яремчук пояснив як уникнути такого результату, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Роман Яремчук відзначив силу збірної Албанії, яка має збалансований склад і успішно виступає у себе вдома. Український форвард пообіцяв, що підопічні Сергія Реброва сфокусуються на результаті та намагатимуться здобути перемогу.

Роман Яремчук у таборі національної команди. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України мало забиває

Форвард "синьо-жовтих" визнає, що команда почала створювати мало гольових моментів біля чужої брами, і це негативно впливає на футболістів збірної України в психологічному плані. Роман Яремчук сподівається, що кожен гравець впорався зі стресом напередодні вирішального матчу Ліги Націй, в якому команді потрібна лише перемога.

Роман Яремчук відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Яремчук вірить у потенціал збірної України. На думку Романа, це допоможе команді продемонструвати клас у матчі з Албанією та забити ту кількість голів, яких вистачить для перемоги. Форвард не боїться тиску. Він нагадав, що багато українських футболістів давно грають у зарубіжних чемпіонах, регулярно протистоять сильним суперникам і звикли до складнощів.

Матч Албанія — Україна відбудеться у вівторок, 19 листопада, о 21:45 за київським часом.

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