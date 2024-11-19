Яремчук назвав головну проблему збірної України

Яремчук відповів, чому збірна України забиває мало голів
Форвард збірної України Роман Яремчук підбив підсумок підготовки команди до важливого матчу Ліги Націй. Суперником команди Сергія Реброва стане Албанія.
Поразка означатиме для "синьо-жовтих" пониження у класі. Роман Яремчук пояснив як уникнути такого результату, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Роман Яремчук відзначив силу збірної Албанії, яка має збалансований склад і успішно виступає у себе вдома. Український форвард пообіцяв, що підопічні Сергія Реброва сфокусуються на результаті та намагатимуться здобути перемогу.
Збірна України мало забиває
Форвард "синьо-жовтих" визнає, що команда почала створювати мало гольових моментів біля чужої брами, і це негативно впливає на футболістів збірної України в психологічному плані. Роман Яремчук сподівається, що кожен гравець впорався зі стресом напередодні вирішального матчу Ліги Націй, в якому команді потрібна лише перемога.
Яремчук вірить у потенціал збірної України. На думку Романа, це допоможе команді продемонструвати клас у матчі з Албанією та забити ту кількість голів, яких вистачить для перемоги. Форвард не боїться тиску. Він нагадав, що багато українських футболістів давно грають у зарубіжних чемпіонах, регулярно протистоять сильним суперникам і звикли до складнощів.
Матч Албанія — Україна відбудеться у вівторок, 19 листопада, о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримає більше ігрового часу у "Челсі", якщо виконає вимогу клубу.
У збірної України може з'явитися новий головний тренер, якщо команда не зможе уникнути пониження у класі у Лізі Націй.
Дружина колишнього голкіпера збірної України Андрія Пятова вперше заговорила про можливість еміграції до іншої країни.
Читайте Новини.LIVE!