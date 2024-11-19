Яремчук назвал главную проблему сборной Украины

Роман Яремчук на сборах. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук подвел итог подготовки команды к важному матчу Лиги Наций. Соперником команды Сергея Реброва станет Албания.

Поражение будет означать для "сине-желтых" понижение в классе. Роман Яремчук объяснил, как избежать такого результата, сообщает официальный сайт УАФ.

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Роман Яремчук отметил силу сборной Албании, которая обладаем сбалансированным составом и успешно выступает у себя дома. Украинский форвард пообещал, что подопечные Сергея Реброва сфокусируются на результате и постараются одержать победу.

Роман Яремчук в лагере национальной команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины мало забивает

Форвард "сине-желтых" признает, что команда стала создавать мало голевых моментов у чужих ворот, и это негативно влияет на футболистов сборной Украины в психологическом плане. Роман Яремчук надеется, что каждый игрок справился со стрессом накануне решающего матча Лиги Наций, в котором команде необходима только победа.

Роман Яремчук отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Яремчук верит в потенциал сборной Украины. По мнению Романа, это поможет команде продемонстрировать класс в матче с Албанией и забить то количество голов, которых хватит для победы. Форвард не боится давления. Он напомнил, что многие украинские футболисты давно играют в зарубежных чемпионах, регулярно противостоят сильным соперника и привыкли к сложностям.

Матч Албания — Украина состоится во вторник, 19 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

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