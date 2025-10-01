Відео
Ярмоленко сподівається, що досвід в АПЛ допоможе з Крістал Пелес

Ярмоленко сподівається, що досвід в АПЛ допоможе з Крістал Пелес

Дата публікації: 1 жовтня 2025 21:55
Ярмоленко оцінив шанси Динамо в матчі Ліги конференцій проти Крістал Пелес
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" стартує в Лізі конференцій. В першому турі основного раунду команда Олександра Шовковського зіграє з "Крістал Пелес".

Перед грою на пресконференції Ярмоленко висловився про матч з англійцями, передає пресслужба "Динамо".

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Ярмоленко назвав плюси "Крістал Пелес"

Ярмоленко розповів, що "Крістал Пелас" демонструє якісну й агресивну гру, а тому команда ретельно аналізувала сильні сторони суперника. Водночас він підкреслив, що "Динамо" зосередиться на власному стилі та завданнях, а гравці викладуться на повну для досягнення перемоги.

Коментуючи досвід протистоянь із "Пелас" за часів виступів за "Вест Гем", він зазначив, що нинішня команда суттєво відрізняється через зміну гравців і тренерів.

"Звичайно, ми розуміємо, що минулий сезон був, м’яко кажучи, не найкращим з огляду на наші виступи в єврокубках. Тому цього року, звісно, ми хочемо виправити ситуацію та будемо грати лише на перемогу в кожному поєдинку", — сказав футболіст.

Ярмоленко додав, що його досвід в АПЛ може допомогти, але рішення про його участь приймає тренер.

Нагадаємо, раніше стало відомо про двох лідерів "Динамо", які взимку можуть змінити команду.

футбол Андрій Ярмоленко Ліга Конференцій єврокубки Крістал Пелес
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
