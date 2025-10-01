Ярмоленко оцінив шанси Динамо в матчі Ліги конференцій проти Крістал Пелес

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" стартує в Лізі конференцій. В першому турі основного раунду команда Олександра Шовковського зіграє з "Крістал Пелес".

Перед грою на пресконференції Ярмоленко висловився про матч з англійцями, передає пресслужба "Динамо".

Ярмоленко назвав плюси "Крістал Пелес"

Ярмоленко розповів, що "Крістал Пелас" демонструє якісну й агресивну гру, а тому команда ретельно аналізувала сильні сторони суперника. Водночас він підкреслив, що "Динамо" зосередиться на власному стилі та завданнях, а гравці викладуться на повну для досягнення перемоги.

Коментуючи досвід протистоянь із "Пелас" за часів виступів за "Вест Гем", він зазначив, що нинішня команда суттєво відрізняється через зміну гравців і тренерів.

"Звичайно, ми розуміємо, що минулий сезон був, м’яко кажучи, не найкращим з огляду на наші виступи в єврокубках. Тому цього року, звісно, ми хочемо виправити ситуацію та будемо грати лише на перемогу в кожному поєдинку", — сказав футболіст.

Ярмоленко додав, що його досвід в АПЛ може допомогти, але рішення про його участь приймає тренер.

