Ярмоленко оцінив шанси Динамо в матчі Ліги конференцій проти Крістал Пелес

Ярмоленко сподівається, що досвід в АПЛ допоможе з Крістал Пелес
Київське "Динамо" стартує в Лізі конференцій. В першому турі основного раунду команда Олександра Шовковського зіграє з "Крістал Пелес".
Перед грою на пресконференції Ярмоленко висловився про матч з англійцями, передає пресслужба "Динамо".
Ярмоленко назвав плюси "Крістал Пелес"
Ярмоленко розповів, що "Крістал Пелас" демонструє якісну й агресивну гру, а тому команда ретельно аналізувала сильні сторони суперника. Водночас він підкреслив, що "Динамо" зосередиться на власному стилі та завданнях, а гравці викладуться на повну для досягнення перемоги.
Коментуючи досвід протистоянь із "Пелас" за часів виступів за "Вест Гем", він зазначив, що нинішня команда суттєво відрізняється через зміну гравців і тренерів.
"Звичайно, ми розуміємо, що минулий сезон був, м’яко кажучи, не найкращим з огляду на наші виступи в єврокубках. Тому цього року, звісно, ми хочемо виправити ситуацію та будемо грати лише на перемогу в кожному поєдинку", — сказав футболіст.
Ярмоленко додав, що його досвід в АПЛ може допомогти, але рішення про його участь приймає тренер.
Нагадаємо, раніше стало відомо про двох лідерів "Динамо", які взимку можуть змінити команду.
Матч "Динамо" — "Крістал Пелес" — де транслюватимуть гру Ліги конференцій.
Що відомо про росіянина Матвія Сафонова, який не захотів піти з "ПСЖ".
Читайте Новини.LIVE!