Главная Спорт Ярмоленко надеется, что опыт в АПЛ поможет с Кристал Пэлес

Ярмоленко надеется, что опыт в АПЛ поможет с Кристал Пэлес

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 21:55
Ярмоленко оценил шансы Динамо в матче Лиги конференций против Кристал Пэлас
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" стартует в Лиге конференций. В первом туре основного раунда команда Александра Шовковского сыграет с "Кристал Пэлес".

Перед игрой на пресс-конференции Ярмоленко высказался о матче с англичанами, передает пресс-служба "Динамо".

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Ярмоленко назвал плюсы "Кристал Пэлес"

Ярмоленко рассказал, что "Кристал Пэлас" демонстрирует качественную и агрессивную игру, а потому команда тщательно анализировала сильные стороны соперника. В то же время он подчеркнул, что "Динамо" сосредоточится на собственном стиле и задачах, а игроки выложатся на полную для достижения победы.

Комментируя опыт противостояний с "Пэлас" во времена выступлений за "Вест Хэм", он отметил, что нынешняя команда существенно отличается из-за смены игроков и тренеров.

"Конечно, мы понимаем, что прошлый сезон был, мягко говоря, не лучшим, учитывая наши выступления в еврокубках. Поэтому в этом году, конечно, мы хотим исправить ситуацию и будем играть только на победу в каждом поединке", — сказал футболист.

Ярмоленко добавил, что его опыт в АПЛ может помочь, но решение о его участии принимает тренер.

Напомним, ранее стало известно о двух лидерах "Динамо", которые зимой могут сменить команду.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
