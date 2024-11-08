Ярмолюк назвав мету свого виклику до збірної України

Єгор Ярмолюк у складі молодіжної збірної України. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк поділився емоціями від дебютного виклику до збірної України. Молодий атакувальний футболіст може дебютувати за національну команду у Лізі Націй.

Ярмолюк заявив, що не має мандражу напередодні приїзду до збірної України, повідомляє "Український футбол".

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Єгор Ярмолюк (ліворуч) веде боротьбу за м'яч. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Ярмолюк має мету у збірній України

На відміну від Олександра Назаренка, який нещодавно дебютував у складі "синьо-жовтих", Єгор Ярмолюк не нервував та не розбив телефон від радості. Він спокійно відреагував на цю новину, оскільки давно був психологічно готовий до цього.

Новачок збірної України ще не встиг обговорити виклик у команду з головним тренером Сергієм Ребровим. Однак Єгор Ярмолюк готовий виконати будь-яке завдання наставника, оскільки хоче закріпитись у складі "синьо-жовтих".

Ярмолюк може вийти на поле вже у листопаді, коли збірна України в рамках Ліги Націй зіграє із Грузією (16.11) та Албанією (19.11).

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