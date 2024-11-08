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Ярмолюк порівняв себе з відомим футболістом збірної України

8 листопада 2024 15:01
Станіслав Костюк - Редактор
Ярмолюк назвав мету свого виклику до збірної України
Єгор Ярмолюк у складі молодіжної збірної України. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк поділився емоціями від дебютного виклику до збірної України. Молодий атакувальний футболіст може дебютувати за національну команду у Лізі Націй.

Ярмолюк заявив, що не має мандражу напередодні приїзду до збірної України, повідомляє "Український футбол".

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Єгор Ярмолюк дізнався про включення до складу збірної України від адміністратора національної команди. Запрошення молодого футболіста англійського "Брентфорда" здивувало вболівальників та експертів, але сам спортсмен був готовий до цього.

Єгор Ярмолюк
Єгор Ярмолюк (ліворуч) веде боротьбу за м'яч. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Ярмолюк має мету у збірній України

На відміну від Олександра Назаренка, який нещодавно дебютував у складі "синьо-жовтих", Єгор Ярмолюк не нервував та не розбив телефон від радості. Він спокійно відреагував на цю новину, оскільки давно був психологічно готовий до цього.

Новачок збірної України ще не встиг обговорити виклик у команду з головним тренером Сергієм Ребровим. Однак Єгор Ярмолюк готовий виконати будь-яке завдання наставника, оскільки хоче закріпитись у складі "синьо-жовтих".

Ярмолюк може вийти на поле вже у листопаді, коли збірна України в рамках Ліги Націй зіграє із Грузією (16.11) та Албанією (19.11).

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін може перейти до команди з італійської Серії А.

Новачок мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе незадоволений тим, як його використовують в іспанській команді.

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує забивати голи, а тренер команди Енцо Мареска міняє думкою про гравця.

футбол Олександр Назаренко Збірна України з футболу спорт Єгор Ярмолюк

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