Ярмолюк назвал цель своего вызова в сборную Украины

Егор Ярмолюк в составе молодежной сборной Украины. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную Украины. Молодой атакующий футболист может дебютировать за национальную команду в Лиге Наций.

Ярмолюк заявил, что не испытывает мандраж накануне приезда в сборную Украины, сообщает "Украинский футбол".

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Егор Ярмолюк (слева) ведет борьбу за мяч. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У Ярмолюка есть цель в сборной Украины

В отличие от Александра Назаренко, который недавно дебютировал в составе "сине-желтых", Егор Ярмолюк не нервничал и не разбил телефон от радости. Он спокойно отреагировал на эту новость, поскольку давно был психологически к этому готов.

Новичок сборной Украины еще не успел обсудить вызов в команду с главным тренером Сергеем Ребровым. Однако Егор Ярмолюк готов выполнить любое задание наставника, поскольку хочет закрепиться в составе "сине-желтых".

Ярмолюк может выйти на поле уже в ноябре, когда сборная Украины в рамках Лиги Наций сыграет с Грузией (16.11) и Албанией (19.11).

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