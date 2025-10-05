Відео
Головна Спорт Ярмолюк травмувався перед матчами збірної України

Ярмолюк травмувався перед матчами збірної України

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 22:49
Ярмолюк отримав травму у матчі Брентфорда з Ман Сіті — перед іграми збірної
Єгор Ярмолюк в грі з "Манчестер Сіті". Фото: Reuters

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк не дограв матч проти "Манчестер Сіті" (0:1). Це сталося перед іграми збірних України проти Ісландії та Азербайджану.

Про ситуацію з Ярмолюком висловився спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Читайте також:

В матчі з "Ман Сіті" Ярмолюка замінили на 73-й хвилині через травму. На поле його змінив Френк Оньєка.

Егор Ярмолюк
Єгор Ярмолюк. Фото: кадр з відео Дмитра Бабелюка

Що сталося з Ярмолюком

Наразі гравець проходить обстеження, але за попередніми даними, пошкодження не є критичним.

Ярмолюк кульгав ще в середині другого тайму після жорсткого стику з накладкою, що викликала біль у гомілкостопі. Пізніше, після того, як він послизнувся, футболіст сам попросив заміну.

Бабелюк вважає, що Ярмолюк навряд чи просив заміну, якби це було несерйозно.

Попередній діагноз — наслідки болючого контакту, біль не вщухав, тому тренери вирішили перестрахуватися.

Для збірної України, де Ярмолюк викликаний на матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану, це потенційно погані новини, але загрози пропуску поки немає. Перед поїздкою планують контрольне УЗД.

У сезоні 2025/2026 Ярмолюк провів дев'ять матчів за "Брентфорд", відзначившись одним асистом.

"Брентфорд" посідає 16-те місце в АПЛ з сімома очками.

Нагадаємо, раніше ексфутболіст збірної України Артем Мілевський розповів про бронювання від мобілізації.

Колишній футболіст "Мілана" та "Динамо" Каха Каладзе розповів знову посів високу посаду в Грузії.

Власник "Полісся" Геннадій Буткевич планує отримати тренувальну базу, яку відібрали у "Дніпра".

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
