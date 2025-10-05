Ярмолюк получил травму в матче Брентфорда с Ман Сити — перед играми сборной

Егор Ярмолюк в игре с "Манчестер Сити". Фото: Reuters

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не доиграл матч против "Манчестер Сити" (0:1). Это произошло перед играми сборных Украины против Исландии и Азербайджана.

О ситуации с Ярмолюком высказался спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

Реклама

Читайте также:

В матче с "Ман Сити" Ярмолюка заменили на 73-й минуте из-за травмы. На поле его сменил Фрэнк Оньека.

Егор Ярмолюк. Фото: кадр из видео Дмитрия Бабелюка

Что случилось с Ярмолюком

Сейчас игрок проходит обследование, но по предварительным данным, повреждение не является критическим.

Ярмолюк хромал еще в середине второго тайма после жесткого стыка с накладкой, вызвавшей боль в голеностопе. Позже, после того, как он поскользнулся, футболист сам попросил замену.

Бабелюк считает, что Ярмолюк вряд ли просил замену, если бы это было несерьезно.

Предварительный диагноз — последствия болезненного контакта, боль не утихала, поэтому тренеры решили перестраховаться.

Для сборной Украины, где Ярмолюк вызван на матчи квалификации ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана, это потенциально плохие новости, но угрозы пропуска пока нет. Перед поездкой планируют контрольное УЗИ.

В сезоне 2025/2026 Ярмолюк провел девять матчей за "Брентфорд", отметившись одним ассистом.

"Брентфорд" занимает 16-е место в АПЛ с семью очками.

Напомним, ранее экс-футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал о бронировании от мобилизации.

Бывший футболист "Милана" и "Динамо" Каха Каладзе рассказал снова занял высокую должность в Грузии.

Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич планирует получить тренировочную базу, которую отобрали у "Днепра".