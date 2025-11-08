Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Європейський клуб готує для Динамо 4 млн євро за Михавка

Європейський клуб готує для Динамо 4 млн євро за Михавка

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 11:23
Оновлено: 11:54
Трабзонспор готовий купити Михавка з Динамо
Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Київ

Наразі найбільшим активом київського "Динамо" є центральний захисник Тарас Михавко. На футболіста наразі вже є покупці із європейських чемпіонатів.

Однією з країн, де зацікавлені в Михавку, є Туреччина, повідомив портал А-Spor.

Реклама
Читайте також:
Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Київ

Новий клуб для Михавка

За інформацією джерела, Михавко цікавить "Трабзонспор", як заміна лівому центральному захиснику Арсенію Батагову, якого хочуть продати в АПЛ за 20 млн євро.

Президент "Трабзонспору" Ертугрул Доган на зборах з менеджерами оголосив про старт трансферної кампанії в зимове вікно. Турецький клуб мав відновити переговори щодо Михавка.

Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Селекціонерам клубу подобається, що Тарас високий гравець, який чудово грає на другому поверсі, добре віддає передачі та швидкий. В українцеві бачать ідеальний для себе варіант гравця, якого в майбутньому можна буде продати за великі кошти.

Джерело повідомило, що клуб готовий викласти 4–5 млн євро за Михавка.

Тарас цього сезону провів за "Динамо" 19 матчів, у яких забив три голи.

У футболіста є чинний контракт з "Динамо" до 28 лютого 2028 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 6 млн євро.

Нагадаємо, лідеру "Динамо" Андрію Ярмоленку дуже мало залишилось до рекордів Андрія Шевченка та Олега Блохіна.

Донька легенди київського "Динамо" та збірної СРСР стала зірковою українською акторкою.

футбол Динамо Футбол трансфери Тарас Михавко Трабзонспор
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації