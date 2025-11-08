Трабзонспор готовий купити Михавка з Динамо

Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Київ

Наразі найбільшим активом київського "Динамо" є центральний захисник Тарас Михавко. На футболіста наразі вже є покупці із європейських чемпіонатів.

Однією з країн, де зацікавлені в Михавку, є Туреччина, повідомив портал А-Spor.

Новий клуб для Михавка

За інформацією джерела, Михавко цікавить "Трабзонспор", як заміна лівому центральному захиснику Арсенію Батагову, якого хочуть продати в АПЛ за 20 млн євро.

Президент "Трабзонспору" Ертугрул Доган на зборах з менеджерами оголосив про старт трансферної кампанії в зимове вікно. Турецький клуб мав відновити переговори щодо Михавка.

Селекціонерам клубу подобається, що Тарас високий гравець, який чудово грає на другому поверсі, добре віддає передачі та швидкий. В українцеві бачать ідеальний для себе варіант гравця, якого в майбутньому можна буде продати за великі кошти.

Джерело повідомило, що клуб готовий викласти 4–5 млн євро за Михавка.

Тарас цього сезону провів за "Динамо" 19 матчів, у яких забив три голи.

У футболіста є чинний контракт з "Динамо" до 28 лютого 2028 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 6 млн євро.

