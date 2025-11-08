Видео
Европейский клуб готовит для Динамо 4 млн евро за Михавко

Дата публикации 8 ноября 2025 11:23
обновлено: 11:54
Трабзонспор готов купить Михавка из Динамо
Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев

Сейчас самым большим активом киевского "Динамо" является центральный защитник Тарас Михавко. На футболиста сейчас уже есть покупатели из европейских чемпионатов.

Одной из стран, где заинтересованы в Михавко, является Турция, сообщил портал А-Spor.

Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев

Новый клуб для Михавко

По информации источника, Михавко интересует "Трабзонспор", как замена левому центральному защитнику Арсению Батагову, которого хотят продать в АПЛ за 20 млн евро.

Президент "Трабзонспора" Эртугрул Доган на собрании с менеджерами объявил о старте трансферной кампании в зимнее окно. Турецкий клуб должен был возобновить переговоры по Михавко.

Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Селекционерам клуба нравится, что Тарас высокий игрок, который прекрасно играет на втором этаже, хорошо отдает передачи и быстрый. В украинце видят идеальный для себя вариант игрока, которого в будущем можно будет продать за большие деньги.

Источник сообщил, что клуб готов выложить 4-5 млн евро за Михавко.

Тарас в этом сезоне провел за "Динамо" 19 матчей, в которых забил три гола.

У футболиста есть действующий контракт с "Динамо" до 28 февраля 2028 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 6 млн евро.

Напомним, лидеру "Динамо" Андрею Ярмоленко очень мало осталось до рекордов Андрея Шевченко и Олега Блохина.

Дочь легенды киевского "Динамо" и сборной СССР стала звездной украинской актрисой.

футбол Динамо Футбол трансферы Тарас Михавко Трабзонспор
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
