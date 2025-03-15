Євросоюз зняв санкції з міністра спорту РФ Дегтярьова на вимогу Угорщини

Михайло Дегтярьов. Фото: росЗМІ

Європейський Союз ухвалив рішення скасувати санкції проти чотирьох росіян. Це було умовою Угорщини в обмін на їхню згоду щодо продовження решти санкцій.

Одним із тих, проти кого скасують санкції став міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов, повідомив портал Reuters.

Читайте також:

Михайло Дегтярьов із російськими військовими. Фото: росЗМІ

Зроблено крок до скасування санкцій у спорті

Крім Дегтярьова санкції скасують для сестри колишнього глави Міжнародної федерації фехтування Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової.

Дегтярьова, Ісмаїлову та голову Європейського єврейського конгресу бізнесменів В'ячеслава Моше Кантора вивели з-під санкцій на вимогу Угорщини, яка погрожувала накласти вето на продовження європейських санкцій проти Росії.

Зазначимо, що санкції ЄС мають продовжувати кожні шість місяців одноголосним голосуванням послів 27 країн-членів у Брюсселі. Рішенням від 14 березня санкції для майже 2400 фізичних і юридичних осіб продовжили до 15 вересня.

Раніше Дегтярьов неодноразово заявляв, що хотів би поїхати воювати в Україну, але не може залишити свою посаду. Також він підтримує та агітує за продовження бойових дій.

Нагадаємо, збірна України зіграє два матчі з Бельгією за вихід в еліту Ліги націй. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію матчу.

З-за кордону не хоче повертатися бразильський футболіст київського "Динамо".

Футболіст збірної України відмовився переходити в донецький "Шахтар". Це другий випадок у 2025 році після Ілля Крупського.